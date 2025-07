BEGE AWARDS 2025, il prestigioso evento il 26 novembre a Sofia

La BALKAN GAMING AND ENTERTAINMENT EXPO (BEGE) è entusiasta di annunciare la data per l’evento più atteso dell’anno: i BEGE AWARDS 2025 si terranno il 26 novembre a Sofia, in

La BALKAN GAMING AND ENTERTAINMENT EXPO (BEGE) è entusiasta di annunciare la data per l’evento più atteso dell’anno: i BEGE AWARDS 2025 si terranno il 26 novembre a Sofia, in Bulgaria. Questa occasione di rilievo celebra l’eccellenza, l’innovazione e i risultati nel settore, riunendo aziende nominate, espositori, sponsor e partner per una serata indimenticabile.

L’evento promette una cerimonia di premiazione glamour, che riconoscerà i successi più straordinari, accompagnata da una festa a tema pensata per rendere ancora più speciale la celebrazione. I partecipanti avranno anche l’opportunità di sostenere cause importanti, poiché le aziende coinvolte saranno annunciate per le loro donazioni durante la serata.

Dopo la premiazione, gli ospiti potranno divertirsi alla leggendaria BEGE PARTY, una festa carica di energia con ottima musica, intrattenimento vivace e un’atmosfera coinvolgente che farà davvero scatenare tutti.

La serata includerà inoltre deliziosi cibi, bevande rinfrescanti e numerose opportunità di networking con leader del settore e colleghi. BEGE punta a creare un’esperienza coinvolgente, ricca di sorprese e momenti memorabili.

Le candidature per i premi saranno aperte a breve e presto saranno inviate le inviti ufficiali con ulteriori dettagli.

PressGiochi