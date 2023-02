BEGE annuncia le date dell’evento che si terrà il 22-23 novembre

BEGE annuncia le date del nuovo evento per il 22-23 novembre, presso l’Inter Expo Center, Sofia. Un evento completamente nuovo che promette un ‘ampia gamma di opportunità di business esclusive e caratteristiche vantaggiose. Nel corso degli anni BEGE è riuscita ad affermarsi non solo come punto di incontro per i leader del settore, ma anche come società e luogo privilegiato per le collaborazioni e dell’intrattenimento nella regione dell’Europa orientale. La mostra riunisce visitatori internazionali, inclusi produttori e fornitori, operatori terrestri e online, affiliati, fornitori di servizi di pagamento, media e associazioni. Negli ultimi anni BEGE si è affermata come un centro per le innovazioni, la condivisione di esperienze e la creazione di contatti vantaggiosi. La fiera offre un’eccezionale opportunità per stabilire nuovi contatti commerciali e presentare prodotti del settore dell’intrattenimento e dei giochi, nonché prodotti tecnologici per l’ottimizzazione del processi operativi, gestionali e di controllo.

PressGiochi