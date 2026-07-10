BEGE 2026 si farà: AGIB smentisce le indiscrezioni e conferma lo svolgimento dell’evento

Negli ultimi diciassette anni, l’Associazione dell’Industria del Gioco della Bulgaria (AGIB) ha organizzato e sviluppato con orgoglio il Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE), insieme all’Eastern European Gaming Summit (EEGS).

Negli ultimi diciassette anni, l’Associazione dell’Industria del Gioco della Bulgaria (AGIB) ha organizzato e sviluppato con orgoglio il Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE), insieme all’Eastern European Gaming Summit (EEGS).

In questo lungo percorso – si legge in una nota ufficiale dell’associazione – abbiamo affrontato numerose sfide: crisi economiche, cambiamenti normativi, la pandemia globale, profonde trasformazioni del mercato e ripetuti tentativi di diffondere speculazioni. Nonostante tutto, BEGE ed EEGS si sono svolti con successo ogni anno, grazie alla fiducia e al sostegno dei nostri espositori, partner, visitatori e dell’intera industria del gioco.

Oggi la Bulgaria è riconosciuta come uno dei mercati del gaming più importanti e influenti dei Balcani, con una presenza in tutti i principali segmenti del settore: dai casinò e dalle sale da gioco terrestri al gioco online, dai live casino alle scommesse sportive, fino alle tecnologie di gioco, alle soluzioni di pagamento, alle piattaforme software e al turismo legato al gaming. In questi 17 anni, BEGE ed EEGS hanno contribuito in modo significativo a questa crescita, riunendo aziende leader, professionisti del settore e investitori provenienti da tutta la regione e dal resto del mondo.

Negli ultimi mesi sono state diffuse deliberatamente informazioni false riguardo a BEGE ed EEGS 2026. AGIB è pienamente consapevole dell’origine di queste voci e delle intenzioni che le hanno generate. Non permetteremo che tali azioni distolgano la nostra attenzione dall’organizzazione dell’evento, né consentiremo che la disinformazione comprometta la fiducia costruita in diciassette anni di attività.

Tra le notizie infondate diffuse vi è l’affermazione secondo cui BEGE si svolgerebbe a rotazione tra Bulgaria, Serbia e Romania, tenendosi un anno in Bulgaria e negli anni successivi negli altri due Paesi. Smentiamo categoricamente questa ricostruzione. BEGE resterà una manifestazione internazionale organizzata in Bulgaria, che rappresenta la sua sede naturale e il principale punto di incontro per l’industria del gaming della regione.

Desideriamo quindi ribadire con la massima chiarezza:

BEGE ed EEGS 2026 si terranno regolarmente. I preparativi stanno procedendo secondo il programma e entrambi gli eventi si svolgeranno come previsto.

Ogni giorno collaboriamo a stretto contatto con espositori, partner, relatori, istituzioni e fornitori per realizzare un’altra edizione di successo del principale appuntamento dedicato all’industria del gaming nell’Europa sud-orientale.

La diffusione di informazioni non verificate non tutela gli interessi dell’industria del gioco né quelli della Bulgaria. Al contrario, genera inutili incertezze per le aziende e i partner che stanno pianificando la propria partecipazione e non contribuisce in alcun modo allo sviluppo del settore.

Invitiamo tutti gli operatori dell’industria a fare affidamento esclusivamente sulle informazioni ufficiali pubblicate da AGIB e dagli organizzatori di BEGE ed EEGS. Tutti gli annunci importanti, le scadenze, l’elenco dei partecipanti e gli aggiornamenti organizzativi saranno comunicati esclusivamente attraverso i nostri canali ufficiali.

Nel corso degli anni, BEGE è diventato un simbolo di professionalità, resilienza e crescita costante. La sua reputazione è stata costruita con impegno, fiducia e coerenza: valori che non possono essere messi in discussione da voci infondate o speculazioni.

Ringraziamo sinceramente tutti gli espositori, gli sponsor, i partner e gli amici di BEGE ed EEGS per la fiducia e il sostegno che continuano a dimostrarci.

Non vediamo l’ora di accogliervi a BEGE ed EEGS 2026.

PressGiochi