BEGE 2026 registra una crescente partecipazione di espositori iGaming

BEGE è una delle principali fiere dedicate all’industria del gaming e dell’intrattenimento nei Balcani e in Europa, riunendo da oltre 17 anni aziende internazionali, leader tecnologici, produttori, operatori e professionisti

BEGE è una delle principali fiere dedicate all’industria del gaming e dell’intrattenimento nei Balcani e in Europa, riunendo da oltre 17 anni aziende internazionali, leader tecnologici, produttori, operatori e professionisti del settore. L’evento è diventato una piattaforma di riferimento per la crescita del business, l’innovazione e le partnership strategiche in tutti i segmenti dell’industria del gaming.

Nel 2026, BEGE sta registrando un crescente interesse da parte delle aziende del settore iGaming, con un numero sempre maggiore di importanti brand del gioco online che confermano la propria partecipazione alla prossima edizione della fiera. Questa tendenza riflette naturalmente l’evoluzione continua del mercato e il ruolo sempre più centrale delle soluzioni digitali nell’industria globale del gaming.

Negli ultimi anni, il segmento online ha registrato una crescita costante e BEGE continua a seguire la trasformazione del settore adattando il format dell’evento alle attuali tendenze di mercato e alle esigenze del business. Di conseguenza, la manifestazione introdurrà cambiamenti naturali e graduali alla propria struttura, creando opportunità ancora migliori per il networking, le partnership e la presentazione dell’innovazione.

Questi sviluppi non influiranno in alcun modo sugli espositori e sui partner che hanno sostenuto BEGE negli ultimi 17 anni. Gli organizzatori attribuiscono grande valore a ogni partner storico e restano impegnati nello sviluppo della piattaforma come punto d’incontro per tutti i settori dell’industria del gaming.

BEGE 2026 si terrà il 25 e 26 novembre presso l’Inter Expo Center, riunendo ancora una volta i principali protagonisti regionali del settore. L’evento offrirà opportunità di networking commerciale, scambio di conoscenze e presentazione delle più recenti soluzioni tecnologiche che stanno plasmando l’industria.

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