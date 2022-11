BEGE 2022: la fiera di Sofia è completamente prenotata

Più di 85 aziende espositrici provenienti da quasi 60 paesi hanno prenotato uno stand per la fiera BEGE 2022 dell’industria del gioco e dell’intrattenimento a Sofia, dove la capacità del padiglione è al completo. Il 23 e 24 novembre si svolgerà presso l’Inter Expo Center della capitale uno degli eventi più grandi e significativi del settore europeo.

“BEGE sta tornando dopo una pausa di 2 anni a causa della pandemia e ha naturalmente suscitato un forte interesse internazionale. I professionisti del settore potranno vedere le ultime innovazioni in questo settore. È anche degno di nota la partecipazione di un gran numero di aziende online alla mostra, che riflette le tendenze globali verso la digitalizzazione. Tali aziende includono EveryMatrix, Al web code, G-Digital, Alberici e altre”, ha affermato Milena Tsankarska, ambasciatrice del marchio della mostra.

“La tanto attesa edizione di BEGE offrirà ancora una volta solide opportunità per stabilire nuove partnership strategiche e prospettive tangibili per entrare in nuovi mercati nella regione”, ha aggiunto. Con una consolidata reputazione come una delle fiere di maggior successo e innovative non solo nei Balcani, ma anche in Europa, BEGE è una piattaforma ad ampio raggio per le aziende del settore dell’intrattenimento e dei giochi. Una delle parti chiave dell’evento è l’Eastern European Gaming Summit (EEGS). Un programma completo di presentazioni e discussioni principali si svolgerà durante la giornata all’interno dell’area EEGS presso l’Inter Expo Centre, coprendo gli ultimi sviluppi del settore insieme alle best practices.

Alcune delle società che hanno annunciato la loro partecipazione includono EGT, Amusnet Interactive, Merkur Gaming, Interblock, BetConstruct, CT-Gaming, CT-Interactive, Interblok, Digitain, Apex Pro Gaming, Palms Bet, UltraPlay, ODDS.GG, NFTPay.GG, Galaxy. Bet, Advansys, AlfaStreet Trade BG, Apollo, BULGAMES, Run Your Own Poker Site, Fininvest, Magic play, Road Games International, SUZOHAPP, Winsystem, Zitro, Industrias Lorenzo, Innovative Technology, Casino Gaming Innovation (CGI), Crane payment Innovations (CPI) e molte altre. Tra le new entries ci sono Julietech s.r.o., Unique Technology Solutions, Patir, Right Rental, Tyent, Teknikkart kart sistemleri, etc.

PressGiochi è media partner dell’evento di Sofia.