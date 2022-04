Bedendo (Acme): “Puntiamo sull’omnicanalità per coinvolgere in modo divertente e responsabile il giocatore”

“Sono 4 le nuove schede Acme presentate in esclusiva ad Enada 2022. Siamo molto orgogliosi in particolare della scheda Lupin III Colpo al Casinò perché siamo stati i primi a

“Sono 4 le nuove schede Acme presentate in esclusiva ad Enada 2022. Siamo molto orgogliosi in particolare della scheda Lupin III Colpo al Casinò perché siamo stati i primi a creare questa scheda Awp nella quale tutti i giochi ospitati partecipano ad un unico games bonus. Questa è una novità assoluta. Il gioco sarà presente in contemporanea su tre prodotti e due canali: per Awp, Vlt e Online”.

Così Marco Bedendo, Amministratore Delegato di ACME e Gaming Machines & Online Casino Managing Director di Sisal, in merito alle novità presentate a Rimini.

Le esclusive TOP CLASS-2022, sono “7 Golden Stars, “High 7 Deluxe”, “King Royal 7 Supreme” e “LUPIN III” che comprende l’inedito “Lupin III Colpo al Casinò”, primo gioco omnicanale disegnato da Sisal e ispirato al mitico personaggio dei cartoon.

“Questa novità – spiega Bedendo – è volta proprio a rafforzare il concetto di omnicanalità: puntiamo a fare in modo che la custumer journey del nostro cliente sia sempre più fluida per aiutarlo ad avere opportunità di gioco che gli permettano di passare con facilità da retail ad online.

L’online è la mia nuova passione, me ne occupo da due anni e mezzo, è un mercato in continua espansione dove noi di Sisal siamo leader in Italia. Abbiamo migliorato la nostra filosofia, la sfida è stata affiancare ai prodotti dei più famosi content provider il nostro prodotto, così è partito il processo di sviluppo della nostra piattaforma online sulla quale abbiamo portato al pubblico i nostri giochi, alcuni sviluppati in partnership con software house internazionali. Oggi stiamo creando un laboratorio interno per lo sviluppo di giochi pensati sempre per l’omnicanalità e stiamo ideando nuove funzionalità per ingaggiare in modo divertente e responsabile il nostro cliente”.

