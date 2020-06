Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, big match della 30° di Bundesliga. Bavaresi sempre più vicini al titolo e avanti a 1.48 su Sisal Matchpoint

Il big match della 30esima di Bundesliga si gioca alla BayArena tra Bayer Leverkusen e la capolista Bayern Monaco. I padroni di casa lottano per un piazzamento Champions mentre i bavaresi, con una vittoria, potrebbero mettere la parola fine sul campionato. La trasferta non è delle più semplici, ma il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico: nettamente avanti il Bayern Monaco, a 1.48, il successo del Leverkusen è a 5.75, il pareggio vale 4.75. Gli scommettitori si schierano sicuri con la squadra di Flick, che ha il 91% delle preferenze. Il match è anche una sfida tra marcatori, da una parte Havertz, salito 11 reti stagionali, contro Gnabry: il favorito è il biancorosso, a 2.85, a 5.50 Havertz, lo stesso numero di reti è l’opzione più probabile, a 1.75. A Lewandowsky manca un solo gol per toccare i 30 stagionali in campionato, un’altra rete è data a un facile 1.50. Altra sfida interessante in programma è quella tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino. I gialloneri puntano a blindare il posto in Champions ma gli ospiti sono in formissima: da quando il campionato è ripartito infatti, sono imbattuti e hanno conquistato 10 punti su 12 a disposizione, tanto che ora sognano l’Europa League. Con il Lipsia a soli due punti di distanza però, il Dortmund non può permettersi passi falsi e le quote sono dalla sua parte: i gialloneri sono nettamente avanti, a 1.40, per la vittoria degli ospiti si sale a 7.00 volte la posta, il segno X è a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1 nel match. Occhi puntati su Haland, che dovrebbe tornare titolare dopo la pausa con il Padeborn e il cui gol sembra molto probabile, a 1.48. In alternativa, si può puntare sulla rete di Sancho, autore di una tripletta nella scorsa giornata contro il Padeborn e dato marcatore a 2.00.

