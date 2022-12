Basket NBA. I Lakers provano a fermare i Bucks ma Antetokounmpo ha altri piani: doppia doppia del greco a 1,25 su Sisal.it

La stagione regolare del campionato di basket NBA ha superato il primo quarto e prosegue veloce tra conferme, sorprese e delusioni. Domani notte, al Fiserv Forum, va in scena un match che si preannuncia intenso e spettacolare tra i padroni di casa dei Milwaukee Bucks e i Los Angeles Lakers. I biancoverdi del Wisconsin, campioni nel 2021, vogliono riprendersi l’anello e la partenza non lascia dubbi in proposito: 15 vittorie e 5 sconfitte, secondo miglior record della Lega alle spalle degli imprendibili Boston Celtics. I californiani, dal canto loro, dopo un inizio di campionato molto difficile stanno piano piano ritrovando la

strada maestra e cercano una vittoria di prestigio contro una delle candidate al titolo NBA.

Gli esperti Sisal vedono i Bucks ampiamente favoriti a 1,27 contro il 3,75 dei Lakers nel primo incrocio della stagione. Difficilmente la sfida finirà ai supplementari, ipotesi che pagherebbe 8 volte la posta, perché complessivamente le due franchigie hanno disputato appena due overtime in questa prima parte dell’anno. La gara potrebbe viaggiare sul filo dell’equilibrio tanto che un successo, di Bucks o Lakers, con un margine tra 1 e 5 punti è offerto a 3,25. Milwaukee, come sempre, si affida al suo leader indiscusso Giannis Antetokounmpo. Il greco sta viaggiando a medie incredibili, 31,3 punti e 11,5 rimbalzi per gara, e sogna un’altra notte da doppia doppia: scenario ampiamente alla portata di The Greek Freak vista la quota di 1,25. Sul fronte gialloviola di Los Angeles, a dividersi i compiti offensivi saranno ancora una volta LeBron James e Anthony Davis. The King che vola oltre i 28 punti si gioca a 2,10 mentre Davis, finora miglio rimbalzista NBA, che ne cattura più di 12 è offerto a 2,00.

PressGiochi