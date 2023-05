Basket NBA: Boston Celtics a caccia di un titolo che manca dal 2008

Il primo turno dei playoff NBA è già andato in archivio con la grandissima sorpresa dell’eliminazione dei Milwaukee Bucks, miglior squadra della Lega, ad opera dei Miami Heat, guidati da uno stellare Jimmy Butler. L’eliminazione di Antetokounmpo e compagni ha sparigliato le carte in tavola in ottica titolo visto che, adesso, sono i Boston Celtics i maggiori candidati a centrare il successo finale. I vicecampioni in carica inseguono un titolo dal lontano 2008 quando i Big Three, Garnett, Paul e Pierce, regalarono il diciassettesimo e, per ora, ultimo titolo ai biancoverdi. Gli esperti Sisal ritengono che Jayson Tatum e Jaylen Brown possano riportare Boston a quei fasti visto che il trionfo numero 18 è offerto a 3,00.

Se i Celtics vanno a caccia del record di titoli, c’è chi invece insegue il primo anello della propria storia, i Denver Nuggets. La formazione guidata in panchina da Michael Malone e in campo da Nikola Jokić ha dominato la Western Conference e sogna di alzare al cielo il primo trofeo. L’impresa dei Nuggets si gioca a 4,50.

Il podio delle favorite è completato dai Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola, spazzati via i Memphis Grizzlies, prova a tornare sul tetto della NBA a distanza di tre anni grazie alla coppia di fenomeni LeBron James – Anthony Davis: il diciottesimo anello dei Lakers, e il quinto per King James, pagherebbe sei volte la posta.

Indietro, al momento, il resto della compagnia: i Philadelphia 76ers, guidati dall’MVP Joel Embiid, si giocano a 7,50 mentre i campioni in carica dei Golden State Warriors e i Phoenix Suns sono in quota a 9,00.

