Basket. Milano-Bologna, chi vince si cuce lo scudetto sul petto. Olimpia, favorita a 1,52 su Sisal.it, sogna la terza stella

Quarantacinque scudetti in due. Nessuno, nel basket italiano, ha mai vinto così tanto come Olimpia Milano e Virtus Bologna: le due big della Serie A si sfidano in Gara 7 delle Finals per vedere chi si cucirà sul petto lo scudetto. Da quando esistono i play-off, dalla stagione 1976-77, è la quinta volta, la terza consecutiva, che Olimpia e Virtus si contendono il titolo con i bolognesi, finora, in vantaggio per 3-1. Gli eredi delle mitiche Scarpette Rosse però vogliono fortemente il tricolore perché vorrebbe dire cucirsi addosso la terza stella: queste motivazioni, sommate al pubblico amico del Mediolanum Forum, rendono l’Olimpia favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,52 rispetto al 2,50 della Virtus.

Dato da non sottovalutare è che, finora, il fattore campo l’ha fatta da padrone: sia Milano che Bologna, infatti, sono imbattute nei play-off sul terreno di casa. La possibilità che si vada in overtime, come in Gara 4 a Bologna, è un’ipotesi che pagherebbe 8 volte la posta. Ci si attende una gara molto tirata, forse nervosa vista la posta in palio e l’andamento delle sfide precedenti se si esclude Gara 6: così un successo dell’Olimpia, con un margine tra i 6 e i 10 punti, si gioca a 4,50, lo stesso divario, ma in favore della Virtus, è offerto a 7,00.

