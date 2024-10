Basket-Boston da battere: Celtics a caccia di un repeat che manca dal 1969

Sarà il TD Garden ad ospitare la prima palla a due della nuova stagione di basket NBA. I Boston Celtics campioni in carica, dopo aver ricevuto i tradizionali anelli, andranno a caccia della conferma del titolo conquistato lo scorso giugno contro i Dallas Mavericks. Jayson Tatum e compagni sono favoritissimi, per gli esperti Sisal, per un back to back che dalle parti del Massachusetts manca addirittura dal 1969: l’impresa dei Celtics è offerta a 3,50.

Boston farà il suo esordio contro una delle grandi contender al titolo, i New York Knicks. La formazione della Grande Mela, che non si mette al dito l’anello di campione NBA dal 1973, vuole alzare ancora di più l’asticella dopo la grandissima stagione dello scorso anno: andato via un leader come Julian Randle, è arrivato Karl Anthony Towns per provare a interrompere una maledizione che dura da oltre 50 anni. Il successo della formazione di Coach Thibodeau è in quota a 9,00.

Tra le due litiganti potrebbero approfittarne gli Oklahoma City Thunder che dispongono di uno dei roster più giovani ma elettrizzanti della Lega. Proprio la poca esperienza è stata fatale lo scorso anno ma stavolta Shai Gilgeous-Alexander e compagni sognano di andare fino in fondo, ipotesi che si gioca a 7,50.

Vogliono però essere della partita anche i Denver Nuggets del tre volte MVP Nikola Jokic, e campioni NBA due anni fa; i Milwaukee Bucks della coppia Lillard-Antetokounmpo e i Minnesota Timberwolves che puntano su Anthony Edwards, forse l’unico giocatore della Lega a ricorda Sua Maestà Michael Jordan. Tutte e tre le formazioni sono date vincenti a 9,00.

Infine occhio a due vecchi leoni del parquet come Steph Curry e LeBron James. Il primo, per il gemello Klay Thompson, cerca l’ennesima impresa con i Golden State Warrios, trionfo a 33, mentre il Re vorrebbe entrare definitivamente nella storia vincendo il titolo insieme a suo figlio Bronny: i Los Angeles Lakers, campioni NBA, pagherebbero 25 volte la posta.

