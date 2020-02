Basilicata. Sapar: “Le modifiche alle norme sul gioco rappresentano una scelta di grande responsabilità”

È stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata la Legge Regionale 17 Febbraio 2020 N. 7 “Modifiche alla L.R. n. 30 del 27 ottobre 2014 recante: Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” che modifica le norme in materia di contrasto al gioco d’azzardo.

Con questa modifica si è riusciti a difendere nel migliore dei modi, le imprese, la legalità, il lavoro e l’economia della regione Basilicata, un piano di prevenzione e regolamentazione del gioco lecito e la salvaguardia delle attività esistenti.

L’Associazione Nazionale Sapar “plaude all’importante lavoro svolto dal consiglio regionale della Basilicata, soprattutto per aver aperto al dialogo con Sapar e aver compreso l’importanza di mettere in atto dei processi a tutela dei cittadini, alzare il livello del controllo e prevenire derive pericolose per i giocatori. Parallelamente però, è stato tutelato il tessuto sociale ed economico di un territorio, salvando il lavoro e i lavoratori, con piglio responsabile e virtuoso. Sapar condivide pienamente la necessità di formare e informare il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati gli apparecchi con vincita in denaro, attraverso corsi di formazione finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico.

Sapar rinnova la propria disponibilità a mantenere una collaborazione attiva e un dialogo aperto con tutti i rappresentanti della Regione Basilicata.

