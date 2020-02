Basilicata. Quarto (BP): “Operatori del gioco devono essere un reale presidio di regolarità”

Presso il Consiglio regionale della Basilicata si discute finalmente di gioco e delle modifiche proposte dalla maggioranza.

“La tematica del gioco è così importante che anche i sindacati ci forniscono dati importanti da considerare. Il tema della ludopatia è tale che vogliamo mettere in campo una legge che possa creare cultura e le condizioni per mettere in campo regole che permettano alle aziende di restituire attività utili al territorio. Dobbiamo avere maggior controllo, essere più severi affinché oltre alla multa esista anche il rischio di chiusura dell’attività. Un’azione molto forte di grande responsabilità che entra nel merito di tutti quegli aspetti sanitari che ci hanno portato ad avere una legge costruita in questo modo.

Delle regole ben precise a tutti gli imprenditori che svolgono questo lavoro ma che possano anche continuare a contribuire per essere effettivamente un presidio di regolarità. Sono d’accordo a mettere in campo azioni per migliorare la rete esistente sul territorio”.

Lo ha affermato il consigliere di Basilicata Positiva Piergiorgio Quarto oggi durante la discussione delle modifiche proposte dalla maggioranza alla proposta di legge sul gioco d’azzardo in Regione Basilicata.

PressGiochi