Basilicata. Perrino (M5S): “Perché dovremmo ridurre il distanziometro se già si è deciso di salvare le attività in esercizio?“

“Non condividiamo le ragioni per cui si affermi che la precedente legge sul gioco non abbia funzionato. Queste motivazioni non reggono.

Perché dovremmo ridurre il distanziometro se già si è deciso di salvare le attività in esercizio? Non bastano i dati di consumo del gioco che già oggi abbiamo. Inoltre ridurre ancora le distanze credo sia veramente inopportuno”.

Lo ha dichiarato il consigliere Gianni Perrino durante la discussione delle modifiche alla legge sul gioco in Regione Basilicata.

PressGiochi

