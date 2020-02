Basilicata: dalla Sapar filtra ottimismo sulla modifica della legge regionale

Al termine della manifestazione indetta questa mattina da Sapar davanti alla sede del Consiglio Regionale della Basilicata, per spingere l’approvazione della modifica alla legge regionale sugli apparecchi da gioco, che tanto nocumento ha creato agli operatori, abbiamo raccolto le dichiarazioni del Presidente Domenico Distante, che non ha potuto essere presente a Potenza in quanto impegnato nella giornata inaugurale della ICE a Londra.

“Posso considerare la nostra iniziativa pienamente riuscita. E per questo ringrazio il presidente regionale della Basilicata Sapar Rocco Laterza, il consigliere nazionale Franco Angelastri e tutti gli altri dirigenti associativi accorsi in massa per la manifestazione. Un ringraziamento particolare anche alle associazioni FIT e Confcommercio per aver aderito al nostro invito.

La nostra delegazione è stata cortesemente ricevuta dal Presidente della Regione Vito Bardi,dall’assessore alla Attività produttive Francesco Cuffaro e dal componente della quarta commissione e primo firmatario della proposta di legge, Massimo Zullino (Lega), ai quali ovviamente estendo il ringraziamento della Sapar tutta, i quali ci hanno assicurato che martedì prossimo la proposta di modifica della legge regionale avanzata da Zullino sarà in Consiglio.

L’incontro coi vertici della Regione ci dà fiducia sul fatto che saranno perlomeno salvaguardate le attività esistenti – e quindi l’attività delle aziende che hanno investito tanto, per conto dello Stato, al fine di impiantare una rte di gioco lecito capace di soppoantare l’illegalità – e studiate misure per le nuove attività in partura basate sul buonsenso.”

Pressgiochi