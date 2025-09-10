Basilicata, Bochicchio (Avs-Psi-LBp): “Rafforzare i programmi di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco”

“Si è svolta oggi, presso la Seconda Commissione del Consiglio regionale, l’audizione della presidente dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco, realtà attiva da anni nella promozione della prevenzione e nella sensibilizzazione rispetto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico e delle nuove dipendenze. Nel corso dell’incontro, la presidente, dott.ssa Roberta Santopietro, ha presentato dati aggiornati sull’impatto sociale ed economico del gioco d’azzardo, evidenziando come la ludopatia rappresenti una vera e propria emergenza sanitaria e sociale in continua crescita, che coinvolge in particolare famiglie, giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione. Durante la discussione in Commissione è emersa l’esigenza di disciplinare e uniformare gli orari di apertura delle attività commerciali che gestiscono apparecchi da gioco e rafforzare i programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio”. Lo dichiara Antonio Bochicchio, capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale.

“L’Associazione – prosegue Bochicchio – ha inoltre espresso il proprio disappunto per la mancata nomina, da parte della Regione, dei componenti dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, strumento fondamentale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi efficaci. È stata inoltre segnalata la crescente difficoltà ad accedere agli istituti scolastici per svolgere attività informative e di prevenzione rivolte agli studenti. La Commissione, riconoscendo il ruolo fondamentale del terzo settore nella costruzione di una rete capillare ed efficace di contrasto alla ludopatia, ha espresso attenzione e disponibilità a valutare le proposte avanzate e ha deciso di inviare una nota di sollecito agli uffici regionali competenti affinché procedano alla nomina dei componenti dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo e di trasmettere una nota all’Ufficio Scolastico Regionale affinché sensibilizzi i dirigenti scolastici ad aprire le porte delle scuole alle associazioni impegnate nella prevenzione delle dipendenze da gioco.”

“L’impegno della Regione Basilicata nel contrasto al gioco d’azzardo patologico deve essere costante e incisivo, poiché non si tratta solo di una questione individuale, ma di una sfida collettiva che richiede risposte concrete, integrate e coraggiose da parte delle istituzioni. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra enti pubblici, privato sociale e comunità locali sarà possibile tutelare le persone più fragili e rafforzare la coesione sociale. L’audizione odierna – conclude Bochicchio – rappresenta un passo importante nel percorso di dialogo e confronto tra istituzioni e società civile, finalizzato ad affrontare con responsabilità e partecipazione una problematica che incide profondamente sul benessere delle comunità locali”.

PressGiochi