Basilicata. Acito (FI): “Nel contrasto alla ludopatia, attività dei sindaci è fondamentale”

“I meccanismi di controllo inseriti nel primo pdl sul gioco ha portato ad un inasprimento delle sanzioni. Il mancato rispetto della legge portava alla chiusura delle attività. Questo è il vulnus della legge che vogliamo mantenere per fare in modo che resti attiva soprattutto la rete legale”. Lo ha dichiarato Vincenzo Acito (FI) in Regione Basilicata.

“Non possiamo tener conto del ruolo svolto dalla Regione e dagli enti locali. Deve ridursi il fenomeno della ludopatia anche tramite le attività previste a livello locale. Non possiamo non considerare il ruolo dei sindaci che sono il presidio immediato in quei territori nei quali c’è carenza di lavoro e il gioco può essere un pericolo per i soggetti più deboli. E’ fondamentale conservare il ruolo dei sindaci su questo tema e quelle funzioni dei sindaci del contesto urbano”.

PressGiochi