Baselice (Pres. Osservatorio Regionale Campania DGA) : “Le associazioni del settore vere e proprie sentinelle del gioco legale sul territorio”

Si è tenuto oggi a Salerno, nel Palazzo di Città di via Roma, il convegno “La Campania, l’azzardo e la tutela dei minori: il ruolo e la responsabilità di una

Si è tenuto oggi a Salerno, nel Palazzo di Città di via Roma, il convegno “La Campania, l’azzardo e la tutela dei minori: il ruolo e la responsabilità di una comunicazione orientata alla salute”. L’iniziativa è stata promossa dall’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco D’Azzardo presieduto dal presidente Dott. Aniello Baselice. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Associazione Nazionale Sapar, nonché membro dell’Osservatorio Regionale Campania, Sergio D’Angelo, Girolamo Ginetti, presidente della Delegazione Campania Sapar, il Corecomn Campania e l’associazione AGSI con il presidente Pasquale Chiacchio.

L’incontro si è aperto con i saluti di Vincenzo De Luca (presidente della Regione Campania), Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno), Andrea Bellandi (arcivescovo metropolita della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno), Antonietta Grandinetti (direttore dipartimento dipendenze ASL Salerno), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania). Sono quindi intervenuti anche Maurizio Fiasco (sociologo della Consulta Nazionale Antiusura e presidente dell’Associazione Alea), Fulvio Scarpino (vicecoordinatore nazionale Corecom), Gabriele Melluso (presidente nazionale Assoutenti) e Guido Pocobelli Ragosta (presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italia della Regione Campania).

All’interno del convegno sono state evidenziate diverse problematiche attuali legate al gioco. Tutti gli intervenuti hanno evidenziato un interesse ed una sensibilità particolari sul tema del gioco minorile. Nel corso dell’evento sono stati anche sottolineati i numeri del gioco online, con una allarmante crescita esponenziale. Aniello Baselice (presidente dell’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo) ha ringraziato in modo particolare le Associazioni del settore presenti, vere e proprie sentinelle del gioco legale sul territorio, sottolineando l’importanza della prevenzione e della formazione degli operatori del gioco.

La Sapar ha sempre dimostrato grande attenzione sul tema del gioco minorile, con i gestori che rappresentano una importantissima prima linea di contrasto al fenomeno. La Sapar, attraverso l’operato del Presidente D’Angelo e di tutta la struttura territoriale, continuerà nell’opera di prevenzione e contrasto del gioco minorile in tutte le sue forme.

Pressgiochi