Baronissi, il Comune approva regolamento sul gioco, ok a distanziometro di 250 mt e alle fasce orarie

Il Comune di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’esercizio dei giochi leciti. Un provvedimento che punta a rafforzare la tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana,

Il Comune di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’esercizio dei giochi leciti. Un provvedimento che punta a rafforzare la tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana, introducendo misure più stringenti su localizzazione, gestione e controllo delle attività.

“Difendiamo la comunità e introduciamo strumenti concreti di prevenzione e controllo”, ha dichiarato la sindaca Anna Petta, sottolineando la necessità di intervenire su un fenomeno in crescita che coinvolge in particolare famiglie e giovani.

Il regolamento, adottato in attuazione della normativa regionale campana, stabilisce criteri più rigorosi per l’apertura e la presenza delle sale gioco sul territorio. In particolare, viene fissata una distanza minima di 250 metri dai cosiddetti luoghi sensibili – come scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di insediamento entro 500 metri da sportelli finanziari. Si tratta di vincoli pensati per ridurre l’esposizione al gioco in contesti considerati più vulnerabili.

Tra gli elementi più rilevanti figura la realizzazione, per la prima volta, di una mappatura completa delle sale gioco presenti nel territorio comunale. Uno strumento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, consente un monitoraggio più puntuale e trasparente del fenomeno, rendendo possibili interventi mirati e basati su dati oggettivi.

Il provvedimento interviene anche sugli aspetti strutturali delle attività, imponendo standard volti a evitare condizioni di isolamento e a favorire il controllo sociale. Vengono inoltre disciplinati gli orari di esercizio, con l’introduzione di fasce di chiusura obbligatorie e la possibilità per il sindaco di adottare ulteriori restrizioni per tutelare la quiete pubblica.

Elemento qualificante del regolamento è l’istituzione di un Osservatorio comunale sulle devianze, con il compito di monitorare l’andamento della ludopatia e valutare nel tempo l’efficacia delle misure adottate. L’obiettivo è costruire un sistema dinamico, capace di adattarsi all’evoluzione del fenomeno e di rafforzare progressivamente gli strumenti di prevenzione.

Infine, il regolamento introduce un sistema articolato di controlli e sanzioni, che può arrivare fino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni nei casi più gravi. Una linea dura che segna la volontà dell’amministrazione di coniugare prevenzione e rigore, nel tentativo di rendere il territorio più sicuro e attento ai bisogni della comunità.

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