Newsletter

30 Marzo 2026 - 10:24

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Baronissi, il Comune approva regolamento sul gioco, ok a distanziometro di 250 mt e alle fasce orarie

Il Comune di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’esercizio dei giochi leciti. Un provvedimento che punta a rafforzare la tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana,

30 Marzo 2026

Share the post "Baronissi, il Comune approva regolamento sul gioco, ok a distanziometro di 250 mt e alle fasce orarie"

Stampa pagina

Il Comune di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’esercizio dei giochi leciti. Un provvedimento che punta a rafforzare la tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana, introducendo misure più stringenti su localizzazione, gestione e controllo delle attività.

“Difendiamo la comunità e introduciamo strumenti concreti di prevenzione e controllo”, ha dichiarato la sindaca Anna Petta, sottolineando la necessità di intervenire su un fenomeno in crescita che coinvolge in particolare famiglie e giovani.

Il regolamento, adottato in attuazione della normativa regionale campana, stabilisce criteri più rigorosi per l’apertura e la presenza delle sale gioco sul territorio. In particolare, viene fissata una distanza minima di 250 metri dai cosiddetti luoghi sensibili – come scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di insediamento entro 500 metri da sportelli finanziari. Si tratta di vincoli pensati per ridurre l’esposizione al gioco in contesti considerati più vulnerabili.

Tra gli elementi più rilevanti figura la realizzazione, per la prima volta, di una mappatura completa delle sale gioco presenti nel territorio comunale. Uno strumento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, consente un monitoraggio più puntuale e trasparente del fenomeno, rendendo possibili interventi mirati e basati su dati oggettivi.

Il provvedimento interviene anche sugli aspetti strutturali delle attività, imponendo standard volti a evitare condizioni di isolamento e a favorire il controllo sociale. Vengono inoltre disciplinati gli orari di esercizio, con l’introduzione di fasce di chiusura obbligatorie e la possibilità per il sindaco di adottare ulteriori restrizioni per tutelare la quiete pubblica.

Elemento qualificante del regolamento è l’istituzione di un Osservatorio comunale sulle devianze, con il compito di monitorare l’andamento della ludopatia e valutare nel tempo l’efficacia delle misure adottate. L’obiettivo è costruire un sistema dinamico, capace di adattarsi all’evoluzione del fenomeno e di rafforzare progressivamente gli strumenti di prevenzione.

Infine, il regolamento introduce un sistema articolato di controlli e sanzioni, che può arrivare fino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni nei casi più gravi. Una linea dura che segna la volontà dell’amministrazione di coniugare prevenzione e rigore, nel tentativo di rendere il territorio più sicuro e attento ai bisogni della comunità.

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Baronissi, il Comune approva regolamento sul gioco, ok a distanziometro di 250 mt e alle fasce orarie

Crotone: due slot machine a meno di 500 metri da luoghi sensibili, sanzione di 4mila euro per una sala giochi

Genova, il 31 marzo il Consiglio comunale discuterà mozione sul contrasto al gioco patologico

Bilancio dello Stato: nel 2025, dai giochi entrate per 6,6 mld di euro

Lucca, controlli della Guardia di Finanza: sala giochi rischia chiusura per mancata vigilanza

Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”

IGT presenta innovazioni per casinò tribali all’IGA 2026 a San Diego

Slot Supreme di Quigioco: RTP maggiorato e prime vincite rilevanti confermano il successo dell’area premium

Dati gioco pubblico, Albano (MEF): “Il Governo sta lavorando per trasmettere la relazione al Parlamento quanto prima”

Giochi pubblici, interrogazione PD-IDP: “Il MEF chiarisca su dati e obblighi informativi”

ELK Studios e Light & Wonder insieme a Enada con una presenza commerciale unificata

NOVOMATIC Italia a Operazione Nostalgia: intrattenimento, sport e community engagement nel Fan Village con Quigioco News e APay E-Wallet

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×