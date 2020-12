A Bari, la Polizia ha sottoposto a sequestro alcune slot machine di una sala giochi abusiva e ha denunciato il titolare. A novembre il locale era già stato sanzionato, ma nel successivo controllo gli Agenti non solo hanno trovato i sei apparecchi per cui era già stato sanzionato il titolare, bensì altri sei macchinari e un cambiamonete. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e affidato al custode giudiziale, mentre il titolare è stato sanzionato per oltre 60mila euro.

