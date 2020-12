Il Governo ha cercato le coperture per i “decreti Ristori” per circa 20 miliardi dappertutto, ma non ha pensato, per esempio, di rinviare la lotteria degli scontrini che, in questo contesto storico di emergenza e crisi economica sanitaria e sociale, certamente non costituisce, e non può costituire in nessun modo, una priorità per il nostro Paese, ma è solo un esempio.

Lo ha affermato alla Camera dei Deputati Paolo Barelli di Forza Italia.

