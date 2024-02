Barclays taglia il target di prezzo delle azioni Entain

Le grandi manovre in atto in casa Entain non convincono la Barclays, che ha ridotto l’obiettivo del prezzo delle sue azioni da 1.120 pence a 1.070 pence, declassando la società

Le grandi manovre in atto in casa Entain non convincono la Barclays, che ha ridotto l’obiettivo del prezzo delle sue azioni da 1.120 pence a 1.070 pence, declassando la società da “overweight” a “equalweight”. Inoltre, l’istituto finanziario ha sottolineato che “la ripresa dell’azienda non è semplice”, in quanto Entain ha un flusso di cassa disponibile limitato e che l’elevata leva finanziaria riscontrata comporta una restrizione per le opzioni di fusione e acquisizione . In definitiva, secondo Barclay’s “Il titolo appare a buon mercato, ma il rapporto rischio-rendimento è abbastanza bilanciato, quindi declassiamo a EW”. Tuttavia, Barclays ha riconosciuto l’importanza di un nuovo CEO per l’azienda. Ha affermato che la nomina di un nuovo esecutivo potrebbe “risolvere il bilancio”.

Il 7 dicembre scorso il titolo di Entain quotato al London Exchange aveva toccato il minimo annuale di 797,2 GBX (centesimi di sterlina) mentre un anno esatto fa valeva 1567,5 GBX. Molti azionisti hanno reagito chiedendo un cambiamento della C-Suite, a cui l’AD Jette Nygaard-Andersen ha prontamente risposto dimettendosi. Il rimpasto gestionale sta per toccare anche il direttore delle operazioni dell’azienda, Peter Marcus, che potrebbe salutare alla fine di giugno di quest’anno. Attualmente l’incarico di amministratore delegato è affidato ad interim a Stella Davids, che ha molti anni di esperienza in ruoli di amministratore non esecutivo e indipendente.

