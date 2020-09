Domani Venerdi 4 Settembre, ore 12.00 a.m., presso il comune di Guidonia Montecelio, terza città del Lazio, si svolgerà una Conferenza Stampa presso l’Aula Consiliare “Peppino Impastato e le vittime di Mafia” con il Sindaco di Guidonia Michel Barbet, il Presidente di Alea Prof. Maurizio Fiasco, il consigliere Claudio Caruso e il deputato Massimo Baroni, dal titolo “Il Comune che ha vinto al Consiglio di Stato”.

Con la sentenza del Consiglio di Stato , depositata nei giorni scorsi, il Comune di Guidonia Montecelio può tornare ad applicare il regolamento che protegge le famiglie dai rischi del gioco d’azzardo, e cancella un provvedimento errato del TAR Lazio che aveva fortemente intimidito gli Enti locali nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle comunità locali.

Una sentenza storica che farà giurisprudenza e sosterrà chi sta lavorando per prevenire patologie mentali, per rinsaldare il tessuto sociale ed economico, e per contrastare gli effetti secondari dell’azzardo come l’usura e l’impoverimento delle fasce più fragili della popolazione.

Grazie al sostegno dei Sindaci, delle associazioni “NoSlot” e dei parlamentari del M5S, i Sindaci di tutta Italia possono usufruire di una piena ed efficacia autonomia tramite i loro regolamenti locali per il contenimento dell’offerta oraria e del distanziamento dai luoghi sensibili. Il tutto senza faziose intese stato-regioni, che avrebbero senza dubbio commissariato l’autonomia dei comuni. Guidonia Montecelio, grazie alla legge Baroni sul sistema SMART dei monopoli e della sogei, ora potrà invece usufruire del controllo da remoto per l’effettiva chiusura delle sale VLT, fuori dagli orari consentiti.