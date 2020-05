Barbaro (Lega): “Importante prelievo scommesse per il Fondo salva sport”

“Un altro aspetto che ritengo importante riguarda il cosiddetto fondo salva sport. Parte da una base di 10 milioni di euro, ma potrà essere incrementato anche in funzione della percentuale che verrà stabilita per il prelievo delle scommesse. Questo credo sia importantissimo e mi riconduco agli aspetti legati alla legge delega. Questi interventi devono collegarsi alla possibilità che si ristabilisca un circolo virtuoso per il finanziamento dello sport italiano con aspetti mutualistici”.

Lo ha dichiarato Claudio Barbaro della Lega ieri in Senato.

Ad intervenire sulla questione anche il sen. La Russa (FDI) che ha aggiunto rispondendi al Ministro Spadafora: “Ho apprezzato il suo grande interesse per gli sport extracalcistici, che ha voluto dividere nettamente dal calcio, quasi ci fosse una dicotomia tra il mondo professionistico del calcio e gli altri sport. Mi lasci però dire che, nel farlo, ha dimenticato quanto mi hanno insegnato fin da quando ero ragazzo (e ne è passato di tempo). Ricorderà che allora c’era la schedina – in cui si segnavano 1, X, 2 – che serviva a finanziare tutti gli sport minori. Questo non solo non è cambiato, perché nel frattempo il calcio dà molti più soldi allo Stato, in termini di tasse, ma anche il mondo delle scommesse, che i Governi che si sono succeduti hanno voluto ampliare, porta indirettamente agli altri sport tutte quelle risorse, che lei adesso dice di elargire.”

PressGiochi