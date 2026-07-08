Barbarano Romano (VT), scoperto centro scommesse clandestino: sequestrate postazioni internet e denuncia per il titolare

Un centro scommesse clandestino nascosto all’interno di un’attività commerciale è stato scoperto a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza e

Un centro scommesse clandestino nascosto all’interno di un’attività commerciale è stato scoperto a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Arma dei Carabinieri.

L’intervento ha permesso di accertare che un esercizio commerciale (formalmente autorizzato alla vendita di generi alimentari, articoli di cartoleria e servizi di comunicazione elettronica) svolgeva in realtà un’attività abusiva di raccolta scommesse per conto di bookmaker nazionali.

Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti numerosi elementi riconducibili all’attività illecita, tra cui materiale pubblicitario relativo alle scommesse sportive, postazioni internet configurate per l’accesso diretto a siti di gioco online e ricevute attestanti le giocate effettuate dai clienti.

Al termine dell’operazione, il titolare della ditta individuale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro delle postazioni internet utilizzate per la raccolta delle scommesse e della documentazione cartacea rinvenuta all’interno del locale.

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