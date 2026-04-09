Newsletter

09 Aprile 2026 - 10:36

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Bar con sala giochi irregolare: il TAR Lazio conferma la sospensione di 20 giorni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un esercizio pubblico della provincia di Frosinone, confermando la legittimità del provvedimento

09 Aprile 2026

Share the post "Bar con sala giochi irregolare: il TAR Lazio conferma la sospensione di 20 giorni"

Stampa pagina

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un esercizio pubblico della provincia di Frosinone, confermando la legittimità del provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione dell’attività per venti giorni.

Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, trae origine da una serie di controlli effettuati tra il 2018 e il 2022, che avevano evidenziato come il locale fosse abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti o comunque ritenuti pericolosi.

A ciò si aggiunge un episodio di particolare gravità: un’aggressione avvenuta nelle immediate vicinanze del bar, perpetrata da un soggetto che poco prima aveva consumato alcolici nel locale in evidente stato di alterazione. Un elemento che, secondo i giudici, rafforza il quadro di rischio per l’ordine pubblico, anche se il fatto si è verificato all’esterno dell’esercizio.

Ma un ruolo centrale nella decisione è stato attribuito anche alle irregolarità legate alla presenza di una sala giochi. Il TAR ha infatti rilevato che la titolare aveva aperto una sala attigua al bar in violazione della normativa di settore, in particolare per il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Inoltre, all’interno del locale erano installati apparecchi da gioco senza la necessaria esposizione del materiale informativo sui rischi del gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza.

Secondo il Collegio, tali violazioni contribuiscono a delineare una gestione complessivamente inadeguata dell’esercizio, rafforzando la legittimità della misura adottata dall’autorità di pubblica sicurezza.

Nella sentenza si ribadisce inoltre che l’articolo 100 TULPS attribuisce al Questore un ampio margine di discrezionalità e che la sospensione della licenza ha natura preventiva, non sanzionatoria. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini anche in presenza di un rischio potenziale, senza che sia necessario accertare una responsabilità diretta del gestore.

Respinte anche le censure relative alla presunta carenza di istruttoria e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: per i giudici, l’urgenza che caratterizza questo tipo di interventi giustifica la deroga alle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990.

Alla luce di tutti gli elementi emersi, il TAR ha quindi rigettato il ricorso e la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, compensando le spese di giudizio. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso nei confronti degli esercizi che presentano criticità sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme sul gioco.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Bar con sala giochi irregolare: il TAR Lazio conferma la sospensione di 20 giorni

Spagna, confermate le restrizioni al gioco in Valencia: ok a distanze e limiti nei locali

Scommesse e VLT, il TAR Toscana sospende lo stop della Questura: riapertura temporanea per una sala giochi

Questure e Comuni sull’applicazione dei distanziometri. Di Geronimo Cardia

Scommesse: la CGT di Bari conferma la liceita’ dell’attivita’ svolta e riconosce il criterio del “margine” per tutti gli operatori

Codici: il Tribunale di Catania smentisce il Tribunale di Roma sulla pubblicità scorretta del gioco d’azzardo nel caso Domusbet

Global Starnet srl: “Accuse infondate e pretestuose sulla mancata consegna della documentazione contabile”

Global Starnet Ltd: Francesco Corallo diffida gli ex amministratori giudiziari a consegnare la documentazione contabile

Avv. Luca Giacobbe: “Pagamenti digitali: la chiave per un’omnicanalità reale nel gioco regolamentato” – Video

Gioco online e sentenze UE. McGrath: “La Commissione prende tempo sul caso Malta”

Gioco d’azzardo, Codici: decisione del Tribunale di Roma in contraddizione con il diritto europeo e la tutela dei consumatori

Proroga bingo: il TAR Lazio annulla determina ADM perché non conforme al diritto UE

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter