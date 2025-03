Bando Lotto: oggi la scadenza per la presentazione delle offerte

Oggi, 17 marzo 2025, scade il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla Procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del Gioco del

Oggi, 17 marzo 2025, scade il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla Procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del Gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa.

Le offerte dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli entro le ore 16:00 (utc) tramite il Sistema telematico, secondo le modalità indicate nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 10 gennaio 2025.

Come ha puntualizzato ADM in questi mesi, non è previsto alcun importo minimo di rialzo rispetto alla base d’asta e le offerte devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Le offerte devono includere la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, e possono essere modificate o sostituite fino alla scadenza del termine per la presentazione, ma è fondamentale prestare attenzione alle modalità di caricamento dei documenti nel Sistema, in quanto la mancata osservanza delle regole comporta l’irricevibilità della domanda.

Il Sistema non accetterà offerte inviate dopo le ore 16:00 (utc) di oggi, e al termine della procedura di invio rilascerà una ricevuta in formato PDF contenente la data, l’orario di presentazione e il codice identificativo dell’offerta.

Fino all’apertura delle offerte, i candidati possono richiedere una rettifica di errori materiali nell’offerta tecnica o economica, purché comunichino l’intenzione di rettificare prima della seduta di apertura.

La base d’asta per la gestione del Gioco del Lotto è fissata a 1 miliardo di euro, di cui 800 milioni devono essere pagati subito allo Stato, già nel 2025. Il bando prevede un aggio del 6% sulla raccolta annuale dei giochi, che andrà al concessionario.

Nel 2024, la raccolta totale dei giochi oggetto del bando, che comprende anche il 10eLotto e altri giochi numerici, ha superato gli 8 miliardi di euro. Questo significa che l’aggio del 6% corrisponderà a circa 490 milioni di euro all’anno, per un totale di circa 4,3 miliardi di euro in nove anni.

Le società in lizza

Secondo le notizie uscite in questi mesi, le società in lizza per aggiudicarsi la gestione del Lotto saranno IGT e Sisal.

IGT gestisce il Lotto da 26 anni e anche il sistema del Gratta e Vinci. IGT parteciperà al bando in consorzio con Allwyn, Novomatic e la Federazione italiana tabaccai.

Sisal, fondata nel 1945 e storicamente legata al Totocalcio, è ora di proprietà di Flutter Entertainment e gestisce il SuperEnalotto. Secondo rumors, si presenterà al bando in partnership con Scientific Games e la società canadese Brookfield, ma il gruppo ancora non ha ufficializzato la notizia.

