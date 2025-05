Bando Lotto: il 19 maggio sarà aperta la busta economica

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica che, in relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica che, in relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in data 12 maggio 2025, la Commissione giudicatrice ha comunicato di aver ultimato l’esame della documentazione di cui alla Busta tecnica e procede, pertanto, a fissare la data del 19 maggio 2025, alle ore 10:30, per l’apertura della Busta economica.

