Bando Lotto: ADM pubblica determina di aggiudicazione a LottoItalia S.r.l. della nuova concessione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che in relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in data 16 luglio u.s., si è provveduto – verificato l’esito positivo del possesso dei requisiti prescritti dalla medesima procedura, attraverso la piattaforma AcquistinretePA e il rilevante contributo della struttura competente della CONSIP s.p.a. – all’aggiudicazione a favore del candidato LOTTOITALIA s.r.l.

Le somme versate dall’aggiudicatario per i compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice, diversi dai dirigenti dell’Agenzia, sono incamerate e il Responsabile Unico del Procedimento procederà al pagamento degli importi previsti dal decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 2024 e alla restituzione delle somme versate dal candidato non aggiudicatario, secondo quanto previsto delle Regole amministrative.

