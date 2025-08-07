Bando gioco online: oltre 50 richieste, il mercato ha già vinto!

Entro settembre sapremo tutto, chi è dentro e chi è fuori. Lo scenario dei concessionari che opera sui canali telematici è destinato quantomeno a dimezzarsi, ma soprattutto sparirà la gran

Intanto, un vincitore e un perdente ci sono già. Il vincitore è l’erario, che si porterà a casa nell’immediato 396 milioni se tutte le richieste presentate andranno a buon fine. Il perdente è il Governo, che ambiva a una vera e propria decapitazione del mercato, dove già una trentina di soggetti sarebbero stati troppi.

L’industria è troppo più avanti della politica, e questa è l’ennesima dimostrazione. Chi ha partecipato al bando lo ha fatto sapendo bene che il futuro è nell’online e perciò ci si attende che il mercato italiano – secondo solo a quello britannico in Europa – crescerà a dismisura nei prossimi anni.

LE CONFERME E LE NOVITA’

Come scrive Marco Cerigioni nell’uscita di luglio-agosto di PressGiochi MAG – la prima osservazione da fare è che tutti i maggiori operatori internazionali sono in corsa. A cominciare da Flutter, che schiera due pezzi da novanta come Snaitech e Sisal, oltre a PokerStars, Tombola e Betfair, tutte candidate al bando (PokerStars tramite TSG ITALY SRL). Secondo alcuni analisti, grazie all’acquisizione di Snaitech da Playtech – recentemente approvata anche dall’antitrust – potrebbe proiettare il gruppo irlandese su quote di mercato molto vicine al 30% raggiunto da Lottomatica.

Fra i due colossi sarà dunque una sfida ad altissimo livello con la holding diretta da Guglielmo Angelozzi (votato come miglior Ceo in Europa nel settore ‘Leisure & hotels’ nell’edizione 2025 della Extel Survey), che schiera una batteria di campioni quali: GoldBet.it, Better.it, Lottomatica.it, Betflag.it, Totosì.it, e Planetwin365.it. Ma Goldbet, Betflag, Totosì e Plantewin365 partecipano in proprio e, come se non bastasse, c’è SKS365, che dopo l’acquisizione da parte della GBO – ovvero la Goldbet Better Organization Italy – è stata ridenominata PWO; entrambe sono naturalmente candidate alla concessione.

Entain continua ad andare sul sicuro tenendo un piede in Italia con Eurobet, uno dei provider storici italiani che è sempre fra le prime posizioni come quote di mercato e vanta il possesso di due piattaforme di grido quali bwin e GiocoDigitale. Ed è per questo che ha chiesto 2 ulteriori concessioni.

Azzurri Ltd, che a dispetto del nome ha sede legale presso Betsson Experience Centre a Malta, è proprietaria di Betsson.it, Starcasino.it, Betclic.it (filiale italiana di Betclic Group, acquisita in febbraio da Betsson Group); un terzetto che vanta grande esperienza sul mercato italiano.

Bet365 si ripresenta sempre sotto il nome del gestore Hillside (New Media Malta) Plc, con sede legale proprio sull’isola del Mediterraneo. E’ una delle aziende leader al mondo nel settore delle scommesse sportive. Il Gruppo bet365, fondato nel 2000 e tuttora rimasto una delle pochissime aziende private di massimo livello, con più di 9.000 dipendenti e 100 milioni di clienti nel mondo.

Tra i colossi internazionali continua a figurare anche 888 Italia Ltd., branca della Holding 888.

Novomatic, che ha chiesto 2 concessioni, agisce su tre fronti: con Admiral Gaming, con HBG Online (acquisita nel 2022), titolare del sito Quigioco.it, e con Greentube Malta, titolare di Starvegas.it

Altri nomi in primo piano dalle nostre parti sono William Hill Malta e LeoVegas Gaming Plc. La società maltese è una costola dell’impero William Hill, che ha puntato sull’Italia sin dal 2011 e due anni dopo è stato il primo a puntare decisamente sul palinsesto complementare avviato da AAMS per le scommesse. Leovegas Gaming, facente parte del famoso gruppo svedese, ma residente a Malta, entrò in Italia nel 2017 quando acquistò Winga TV, canale televisivo per giochi live.

Codere è in pista tramite Game Division Italy, che offre agli utenti vari prodotti di gioco sul sito 360bet.It, mentre la IGT, ora ridenominata Brighstar, si ripropone con una società del gruppo, la Mylotteries Play, che offre esclusivamente prodotti di lotteria.

Proprio a ridosso della chiusura del bando, Microgame, col brand Puntoscommesse, e Playmatika, col dominio Betpassion, hanno dato vita a Syngame S.p.A. Ecco un nuovo polo d’attrazione per gli utenti online che promette di essere molto agguerrito.

Win Bet Online Ltd, opera dal 2015 e ha sede a Sofia. Di fatto, la Bulgaria è il mercato principale di questo operatore, che negli ultimi anni ha aperto anche ad altri paesi, inclusi Romania, Serbia, Croazia e per l’appunto in Italia, dove è attiva con WinBet.it.

La Stake, compagnia australiana di fatto ma registrata nell’isola caraibica di Curaçao, nel luglio 2024 ha avviato un’espansione strategica sul mercato italiano con l’acquisizione del 100% di Baldo Line s.r.l., società che era parte del Gruppo Octavian. Con questo accordo, Stake ha acquisito l’operatore di scommesse sportive e giochi online Idealbet.it. Ora, la compagnia ha creato il dominio Stake.it, su cui campeggiano due bandiere italiane e la scritta “coming soon”, in attesa di tagliare l’agognato traguardo. Ma è probabile che l’attività proseguirà sotto il marchio Idealbet.

Hit d.d. Nova Gorica è titolare del marchio registrato Hitstars e del dominio hitstars.it. Nel 2007 il Gruppo Hit ha ottenuto in Italia la licenza per il gioco a distanza che ha segnato la nascita del dominio www.hitstars.it. Nel 2009 il gruppo Hit ha ottenuto l’autorizzazione per il poker online, e nel 2010 la concessione è stata integrata con l’offerta del poker cash, del bingo e dei giochi da casinò. Il progetto è stato completato nel 2014 con la realizzazione di una propria piattaforma online. Inoltre, ha introdotto la sezione Live Casinò che trasmette sull’online il gioco in diretta dai tavoli del Casinò Perla di Nova Gorica.

Piuttosto particolare è la situazione della poker room francese Winamax. Entrata in Italia nel 2017 acquistando Bet-at-home (gruppo Betclic). Poi la sua licenza venne revocata da ADM a causa della scadenza delle concessioni comunitarie. L’azienda fece quindi del Tar Lazio, riuscendo ad averla vinta. Tuttavia, per diverso tempo e ancor oggi sulla pagina winamax.it appare la scritta «prossimamente» a causa di problemi tecnici e non solo. Ora, Winamax tenta il rilancio con poker room innovative che sono diventate leader in Francia e Spagna.

Non poteva poi mancare la Replatz nata nel 2000 con l’apertura della prima agenzia fisica, una delle prime in Italia in ordine di attivazione. In febbraio Replatz si è fusa con Terrybet, col brand Fastbet.it che avanza in prima linea. Ad oggi questa azienda offre tutti i servizi di gioco via internet, attraverso i siti Replatz.it, Fastbet.it, Betman.it, Winmax.it, Pepegol.it e Bobet.it. I due gruppi parteciperanno al bando promuovendo il nuovo brand Fastbet.it, operante su piattaforma Octavianlab.

Ancora, abbiamo Marathonbet Italy, dipendenza italiana di un importante operatore inglese, con ampi interessi in Europa.

Giochi24, che è su piazza dal 2008, ha cominciato con Gratta e Vinci e Superenalotto, dal 2010 ha aggiunto il Bingo, dal 2013 il Lotto e 10eLotto, più il casino virtuale (roulette e slot); attualmente, vanta una community molto estesa.

Altre conferme sono Diecimilauno S.p.A con la piattaforma ZonaGioco; Vittoria Bet 2009 (bettime.it) che ha anche inglobato l’ormai ex concessionario Macao (conosciuto per staryes.it); Italix Gaming Limited (elabet.it); BetPoint (sito omonimo); BPG (proprietaria di NetBet); Domusbet (sito omonimo); BGame (sito omonimo); Betpremium by Sunbet (sito omonimo); Vincitù, (sito omonimo), che vanta il record dei siti affiliati, sulla cui sorte non possiamo esprimerci.

L’esordiente Total Gaming Solutions Ltd., registrata a Malta, è la company a cui fanno capo tutte le branche di StanleyBet. E abbiamo detto tutto!

Eplay 24 ITA Ltd (di casa madre maltese – eplay24.it); visto che offriva supporto di licenza a sportitaliabet, creato dall’omonimo canale televisivo, è molto probabile che gli assegnerà una delle due concessioni supplementari richieste; resta poi da vedere a chi andrà l’altra, tenendo presente che attualmente annovera 35 siti. L’altro operatore ideato da un canale televisivo, DAZN Bet, che ha cominciato a lavorare con la concessione di Scommettendo, ha invece risolto il problema acquisendo il controllo esclusivo di Scommettendo srl nel dicembre scorso.

Da ricordare che Scommettendo, insieme a Gi.Lu.Pi (betitaly.it e betscore.it) è una di quelle aziende che ha rinunciato ad una delle due concessioni di cui erano in possesso, non avendo aderito alla proroga tecnica concessa da ADM entro la fine del 2024. Entrambe, dunque, hanno avuto il diritto di ripresentarsi candidate alla prossima concessione.

I Casino di Venezia e Sanremo ci riprovano con chissà quali velleità… null’altro da aggiungere per non apparire scortesi.

Infine, abbiamo la candidatura di due concessionarie EGM: NTS Network, che ha creato una RTI con Totopartners srl E Pinter srl, già in possesso di licenza, e NetWin Italia S.p.A., che ha incorporato in maggio la MAC srl, già titolare di concessione.

CHI SE NE VA

I nomi più noti fra quelli in uscita dall’Italia sono Betway e Unibet. Per entrambe probabilmente vale il discorso che le loro prestazioni sono state ben lontane dalla fama dei rispettivi marchi. La casa madre inglese di Betway Ltd, per altro, si sta dando molto da fare su altri mercati, e soprattutto in Africa.

Meno comprensibile l’uscita di Unibet Italia Ltd, di diritto maltese, considerando che ha sempre goduto di ottime recensioni. A meno che non la vedremo spuntare nuovamente sotto altra bandiera, non resta che pensare che Unibet Italia sia “vittima” della confluenza della casa madre Kindred in FDJ United, già Francaise des Jeux. Altra firma che non passa inosservata è quella di GM Gaming, titolare di jackpotcitycasino.it, spinpalace.it, vogliadivincere.it, che a quanto pare ha deciso di puntare su altri mercati, come Portogallo e Polonia. Ci pare altresì strana l’assenza di OIA Service, azienda maltese molto ambiziosa che opera pure sul canale retail, ed è operativa con i marchi Betaland ed Enjoybet.

In elenco non figura più nemmeno la IZIPlay, ma è facile intuire che il marchio sarà tenuto vivo dalla casa madre Snaitech.

Restano fuori un’altra decina di nomi (o poco più), la gran parte italiani e di piccole dimensioni, di cui non abbiamo notizie di incorporazione con altri concessionari. Non a caso, molte di esse figurino fra le aziende che avevano fatto ricorso al TAR Lazio per annullare il bando di concessione.

Marco Cerigioni – PressGiochi MAG