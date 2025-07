Bando gioco online: la chiusura della gara slitta al 12 novembre

Con una determinazione firmata dal responsabile unico del procedimento (RUP) Antonio Giuliani, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che il termine della procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici – inizialmente individuato al 17 settembre 2025 – è prorogato al 12 novembre 2025.

Di seguito si riporta il testo integrale della determinazione

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;

VISTI l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Responsabile unico del progetto (RUP) e l’allegato I.2 concernente le “Attività del RUP”;

VISTA la determinazione del Direttore Giochi n. 777860 del 17 dicembre 2024 con cui è stata indetta, ai sensi degli articoli 71 e 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto le concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione ed è stato nominato come RUP il dott. Antonio Giuliani;

VISTO che, in data 18 dicembre 2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’avviso n. 774403-2024 relativo alla “Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41” e che nella medesima data tutta la documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e dell’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le gare di appalto e di concessione si concludono, in caso di procedura aperta in cui si utilizza il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel termine massimo di nove mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara e che, pertanto, tale termine si ritiene applicabile anche per la procedura aperta in oggetto, pur non prevedendo il suddetto criterio di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nel perfetto rispetto dei tempi previsti dall’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ha concluso in data 24 luglio 2025 l’esame delle domande di partecipazione alla gara comunicando l’ammissione di n. 46 domande per n. 52 concessioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 23 delle Regole Tecniche, “l’aggiudicazione è disposta all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle presenti regole amministrative” e che ai fini della sottoscrizione della convenzione è necessaria la presentazione ad ADM, entro 35 giorni dalla aggiudicazione, da parte degli aggiudicatari, di numerosi documenti;

CONSIDERATA la complessità e la numerosità dei controlli da effettuare che richiedono, in alcuni casi un termine di risposta minimo di 30 giorni e, comunque, da effettuarsi tramite la piattaforma elettronica di negoziazione acquistiinretepa per la quale Consip Spa ha, inoltre, annunciato una manutenzione straordinaria, con impossibilità assoluta di utilizzo dal 13 al 18 agosto p.v.;

CONSIDERATO, inoltre, che il citato Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che “In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e dell’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il termine di durata della procedura deve essere calcolato a partire dalla pubblicazione del bando di gara ma, nel caso de quo la procedura, pur pubblicata in data 18 dicembre 2024 ha previsto, in realtà un termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara decorrente dal 31 marzo 2025, con termine finale fissato al 30 maggio 2025 e che, pertanto, nel corso dei primi tre mesi la procedura è stata sostanzialmente sospesa;

CONSIDERATO che la proroga del termine di durata della procedura de quo non determina alcun danno all’erario e agli stessi candidati in quanto già tutti concessionari operanti;

RITENUTO, pertanto, sussistere valide motivazioni per prorogare il termine di durata della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41;

IL RUP

DETERMINA

ARTICOLO 1

Il termine della procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, inizialmente individuato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e dell’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al 17 settembre 2025, sussistendone le motivazioni elencate in premessa, è prorogato al 12 novembre 2025.

Gli obblighi di pubblicazione relativi al presente procedimento saranno assolti in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36/2023 artt. 85 e seguenti e dall’articolo 2 comma 3.1 della Delibera ANAC n. 264/2023.

