Bando gioco online, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l’istanza cautelare presentata da due operatori del settore del gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l’istanza cautelare presentata da due operatori del settore del gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alla procedura di gara per il rilascio delle nuove concessioni di gioco a distanza.

I ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Lazio (Sezione Seconda) n. 10517/2025 che aveva respinto il ricorso di primo grado contro ADM per richiedere la sospensione del bando di gara per il gioco online

Palazzo Spada ha ribadito che: “Evidenziato che il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione è oggetto di impugnazione, da parte delle odierne appellanti, dinanzi al T.a.r. e che in tale giudizio di primo grado è stata presentata un’istanza cautelare, che non può essere duplicata in questo diverso processo, rispetto a cui non presenta carattere di strumentalità;

Osservato, inoltre, che la imminente cessazione della proroga a favore dei concessionari uscenti, che non hanno partecipato alla gara, deriva dal provvedimento n. 505631 del 25 luglio 2025, che non è oggetto di questo giudizio;

Riservata ogni ulteriore valutazione (anche in ordine alla eventuale concessione di ulteriori termini a difesa) alla decisione di merito”.

Il Consiglio di Stato, dunque, respinge l’istanza cautelare valutando che non c’è motivo di sospendere l’esecutività della sentenza.

PressGiochi