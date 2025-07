Bando gioco online: gara confermata, il CdS respinge istanza cautelare per la sospensione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni operatori per richiedere la sospensione del bando di gara per le concessioni del gioco online. Nell’ordinanza emessa dal Consiglio

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni operatori per richiedere la sospensione del bando di gara per le concessioni del gioco online.

Nell’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato si legge la seguente motivazione: “Ritenuto, in ordine al fumus, che l’appello ponga complesse questioni, la cui soluzione è in parte collegata anche ad altro contenzioso pendente dinanzi a questo Consiglio ed in parte alla valutazione di questioni di legittimità costituzionale e/compatibilità unionale della disciplina legislativa, a cui si è conformata la lex specialis;

Precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025 – relativa agli apparecchi per il gioco online negli esercizi commerciali – riguarda solo un aspetto marginale, che non appare da solo idoneo a travolgere l’intera procedura, non incidendo direttamente sui concessionari ma piuttosto sui PVR;

Considerato, in ordine al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non possa essere concessa la richiesta sospensione della gara in atto, tenuto conto, da un lato, che solo due delle ricorrenti originarie non hanno formulato domanda di partecipazione alla gara, mentre tutte le altre sono, invece, riuscite a partecipare alla gara e, dall’altro lato, che la sospensione della gara non comporta automaticamente la proroga tecnica delle concessioni in atto e non è, quindi, neppure un provvedimento idoneo a neutralizzare il pregiudizio prospettato dalle due appellanti (pregiudizio che deriva piuttosto dal provvedimento con cui sono state dettate le regole transitorie per la cessazione delle concessioni in atto, allo stato, non impugnato, doc. 67)”.

PressGiochi