Bando gioco online: aperta busta amministrativa, 46 candidati ammessi alla fase successiva

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina, ha dichiarato concluso la verifica della documentazione amministrativa realtiva alla procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi ed ha reso nota la lista dei candidati ammessi alla fase successiva.

La Commissione Giudicatrice, a seguito del ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 13 delle Regole Amministrative, ha terminato ieri 1° luglio, la verifica della documentazione amministrativa inviata dai candidati e inserita nella busta amministrativa.

In esito a tale verifica, come previsto dall’articolo 20 delle Regole amministrative, è determinato l’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva come di seguito riportati in ordine alfabetico:

888 ITALIA LTD ADMIRAL SPORT S.R.L. AZZURRI LIMITED BETFAIR ITALIA S.R.L. BETFLAG S.P.A. BETPOINT S.R.L. BETPREMIUM S.R.L. BGAME S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT BPG S.R.L. CASINÒ DI SANREMO SPA CASINÒ DI VENEZIA GIOCO SPA DIECIMILAUNO S.P.A. DOMUS BET S.R.L E-PLAY 24 ITA LIMITED EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE GAME DIVISION ITALY SRL GI.LU.PI. S.R.L. GIOCHI24 S.R.L. GOLDBET BETTER ORGANIZATION ITALY S.P.A. IN BREVE GBO ITALY S.P.A. GREENTUBE MALTA LIMITED HBG ON LINE GAMING S.R.L HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) PLC HIT D.D. NOVA GORICA S.P.A. ITALIX GAMING LIMITED LEO VEGAS GAMING PLC MARATHONBET ITALY S.R.L. MYLOTTERIES S.R.L. NETWIN ITALIA S.P.A PWO S.P.A. REPLATZ S.R.L. RTI NTS NETWORK S.P.A. SCOMMETTENDO S.R.L. SISAL ITALIA S.P.A. SNAITECH SPA SPORTBET S.R.L. STAKE ITALY S.R.L. SYNGAME S.P.A. TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA PLC TOTAL GAMING SOLUTIONS LIMITED TOTOSÌ S.R.L. TSG ITALY SRL VINCITÙ S.R.L. VITTORIA BET 2009 S.R.L. WILLIAM HILL MALTA PLC WIN BET ONLINE LTD WINAMAX SA

La seduta pubblica per l’apertura delle Buste contenenti l’offerta tecnica, si è svolta questa mattina, 2 luglio 2025, alle ore 10.00, tramite piattaforma telematica.

