Bando gioco online: ADM nomina la Commissione giudicatrice

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato, mediante determina firmata dal Direttore dell’Agenzia Roberto Alesse, che è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento delle nuove concessioni per il gioco online.

La Commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici è così costituita:

dott. Maurizio Montemagno Presidente

dott.ssa Elisabetta Poso Componente

dott. Costanzo Mattia Componente

dott. Maurizio Montalti Componente

dott. Carlo Vasselli Componente

I componenti della Commissione giudicatrice, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai seguenti Componenti Supplenti:

dott.ssa Carla Stroppa Presidente Supplente

dott. Andrea Bizzarri Componente Supplente

dott. Carlo Lopez Componente Supplente

dott.ssa Antonella Gallo Componente Supplente

dott.ssa Alessandra Pandolfino Componente Supplente

In caso di necessità, il Componente Supplente che deve partecipare alle sedute in sostituzione del Componente titolare assente è individuato dal Presidente o dal Presidente Supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Silvia Salulini, funzionario dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse. In caso di assenza o impedimento, la dott.ssa Salulini è sostituita dalla dott.ssa Luisa Melis, funzionario dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse.

L’Ufficio di segreteria, a supporto delle attività della Commissione giudicatrice, è composto dai seguenti funzionari dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse:

Sig.ra Maria Allegrini;

Dott.ssa Graziella Ubertini;

Sig.ra Sabrina Pompieri;

Dott.ssa Rosamaria Larice;

Sig.ra Maria Grazia Torretta;

Sig.ra Antonella Trugli.

Nel testo della determina viene, inoltre, specificato che il partner tecnologico Sogei s.p.a fornirà il necessario supporto tecnico.

PressGiochi