Bando giochi online: ADM risponde ad 8 nuovi quesiti su FVOE, relazioni tecniche e schema di contratto di gioco

Nella piattaforma “Acquisti in Rete” vengono gestite le attività connesse all’accesso al FVOE da parte di ADM come ultimo step del processo nella seguente modalità:

Successivamente al termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, ossia alle ore 17:00:00 del 30 maggio 2025, e dopo l’apertura della parte amministrativa, ADM compila la scheda ANAC S2 con i dati dei partecipanti e delle eventuali ausiliarie. Solo dopo ADM può procedere a richiedere l’accesso al FVOE per i partecipanti e le eventuali ausiliarie al fine di consentire agli stessi di operare il caricamento della documentazione richiesta per la procedura di selezione.

RISPOSTA – Con riferimento all’inserimento della documentazione nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE v. 2.0), si precisa che la gestione delle autorizzazioni e dei dati per il modulo FVOE è competenza di ANAC e, pertanto, si dovrà fare riferimento alla struttura preposta, in caso di problematiche o di esigenza di approfondimenti.

Si rappresenta, inoltre, che il DGUE, in caso di ausiliarie, deve essere compilato nelle parti pertinenti, come da regole amministrative, ovvero, se il candidato utilizza l’istituto dell’avvalimento anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2. delle regole amministrative, l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare la Parte IV, sezione “B” su “altri requisiti economici o finanziari” del DGUE.

RISPOSTA – La Stazione Appaltante non ha possibilità di differenziare le dichiarazioni presenti nel Documento di Gara Unico Europeo per l’impresa ausiliaria. Si conferma, quindi, che tutte le dichiarazioni contenute nella Parte III devono intendersi come riferite alla singola impresa ausiliaria dichiarante e non all’operatore economico candidato.

RISPOSTA – Il quesito riporta in modo errato la risposta al quesito n. 4 del 31 marzo che si riferisce al possesso del requisito da parte di società collegata alla società candidata (e non a società controllante). Ad ogni modo, si richiama quanto affermato al quesito n. 14 delle FAQ del 24 marzo 2025.

Si chiede, altresì conferma che il candidato, già attualmente concessionario, potrà proseguire l’attività attraverso l’esercizio della nuova concessione sulla base di contratti di licenza d’uso e di servizio per la realizzazione e per la gestione del sistema del concessionario, stipulati con soggetti terzi indifferentemente, sia esterni al gruppo di appartenenza sia ad esso interni, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina cui risponde il rapporto concessorio, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione.

-Entro quale termine il Cliente è tenuto a trasmettere il documento d’identità valido in sede di registrazione?

-Cosa accade se il Cliente non invii tempestivamente il documento richiesto? La registrazione si considera completata o viene sospesa/annullata? Nel caso di specie, se nel form di registrazione il Cliente inserisce i dati estratti dal documento d’identità; qualora tali dati siano verificati in via automatica da SOGEI senza invio dell’immagine del documento, la registrazione si considera valida, o è comunque richiesta la trasmissione del documento in formato digitale prima dell’attivazione del conto?

Per gli utenti registrati tramite SPID o altra identità digitale certificata:

– Qual è la procedura in caso di scadenza delle credenziali SPID o dell’identità digitale?

– Cosa accade se i dati anagrafici sottostanti sono modificati presso l’Identity Provider dopo l’attivazione del conto di gioco?

RISPOSTA – Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello schema del contratto di conto di gioco “Il cliente è tenuto al contestuale inoltro o presentazione di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al momento dell’apertura del conto di gioco”. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 dello schema di contratto di conto di gioco “Il contratto produce effetti dal momento in cui è ricevuto dal Concessionario debitamente sottoscritto e corredato della copia del documento di identità e del codice fiscale del Cliente, in corso di validità.” Il contratto, pertanto, produce effetti e si intende concluso solo con la presentazione del documento che deve essere, quindi, contestuale all’apertura del conto.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 “In assenza di documento di identità in corso di validità o qualora siano forniti dati personali incompleti o non corretti, non è possibile giocare né è possibile procedere alla ricarica del conto di gioco e al prelievo.” Non si comprende cosa significhi “dati verificati in via automatica da Sogei”, il documento deve essere trasmesso ai fini dell’apertura del conto.

L’apertura del conto di gioco tramite SPID è una modalità che deve essere definita, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 con provvedimento del direttore dell’Agenzia, non ancora adottato.