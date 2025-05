Bando giochi online: ADM risponde a nuovi quesiti su piani di investimenti, garanzia provvisoria e dichiarazioni sostituitive

-se, invece, l’obbligo della proprietà del sito internet in capo al concessionario, debba intendersi riferita anche all’infrastruttura software del sito internet e se essa non possa essere realizzata da parte del concessionario per il tramite di un contratto in licenza d’uso.

RISPOSTA – Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, pertanto, è valida l’opzione 1. Si ritiene che il periodo di riferimento della relazione di genere debba essere l’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, in modo da consentire la presentazione di una situazione il più possibile prossima all’inizio effettivo della concessione.

b) In caso di risposta negativa, si chiede di voler indicare in quale forma/modalità la società con sede extra UE (UK) possa dimostrare il possesso dei requisiti di cui al predetto paragrafo 9.1.1.

RISPOSTA – Considerato che il requisito deve essere assolto dal concessionario entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione e che i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione in forma associata devono costituirsi in società di capitali prima della stipula della convenzione di concessione, si rappresenta che sarà la società di capitali concessionaria che dovrà essere in possesso, nei termini anzidetti, delle certificazioni previste dal punto 9.1.2 delle regole amministrative e che, pertanto, allo stato, tale dubbio, per i soggetti che partecipano in forma associata, non riveste importanza.

Ciò premesso si chiede di confermare, nel caso di un RTI in cui la società mandataria sia in possesso di tali certificazioni, se il requisito sia assolto e che, quindi, non sia necessario sottoscrivere contratti di avvalimento con società esterne al RTI stesso.

RISPOSTA – Si ritiene preferibile, per i primi due anni del piano di investimenti, avere un piano che dettagli per il singolo anno la ripartizione degli investimenti. L’eventuale scelta diversa non inficia, comunque, il piano di investimenti.

-UNI EN ISO 26000:2020

-UNI EN ISO 27001:2024

siano sufficienti per l’applicazione della riduzione della garanzia provvisoria. Si chiede di confermare quindi la correttezza dell’importo da garantire, pari a € 420.000.

RISPOSTA – Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento:

a)del 30 per cento in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b)del 50 per cento in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera a;

c)del 20 per cento in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).

Si rappresenta che la certificazione UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale non è annoverata nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, pertanto, non dà luogo ad alcuna riduzione dell’importo della garanzia provvisoria.

Si fa, inoltre, presente che la certificazione UNI ESO EN 9001, presente nella serie UNI CEI ISO 9000 e nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può essere presentata per richiedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia o, in alternativa, la riduzione del 20 per cento ma non per entrambe.

In caso di partecipazione in forma associata, per la riduzione della garanzia provvisoria vale quanto stabilito dal paragrafo 10.2 delle regole amministrative.