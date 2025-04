Bando giochi online: ADM risponde a nuovi quesiti su gioco responabile, solidità patrimoniale e adeguatamento tecnologico

RISPOSTA – L’obbligo di assunzione per le aziende con almeno 15 dipendenti riguarda sia i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sia le categorie protette di cui al successivo articolo 18 della medesima legge, in misura variabile a seconda del numero degli occupati. La dichiarazione deve attestare che il candidato è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

art. 18 Categorie Protette (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio; profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81).

art. 1 disabili/invalidi (persone con disabilità e/o con invalidità civile di grado superiore al 45%; invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; non vedenti e sordomuti; invalidi di guerra; invalidi civili di guerra e invalidi per servizio);

In tal senso si richiede di esplicitare se la certificazione prevista dal punto 6.1.5 b delle regole amministrative deve contenere l’attestazione della copertura delle quote obbligatorie per entrambe le categorie individuate nella Legge 68/99:

RISPOSTA – Si conferma. Il candidato potrà, quindi, operare per i primi 6 mesi della concessione anche attraverso l’utilizzo delle regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, compatibili con le previsioni di legge.

RISPOSTA –. La documentazione di carattere speciale di cui al punto 7 delle regole amministrative (e.g. asseverazione del soggetto terzo indipendente) va inserita nella busta tecnica come previsto dal paragrafo 15 delle suddette regole. Si precisa che nel modello di domanda di partecipazione viene specificato dove inserire i relativi documenti richiesti. Tale documentazione deve essere caricata entro il termine per la presentazione dell’offerta.

RISPOSTA – Il requisito di cui al punto 7.2. delle regole amministrative è unico e non può essere scisso, in quanto il candidato deve essere in possesso di “adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza […] sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro […]” Non è possibile, pertanto, avvalersi della sola parte relativa ai ricavi, in quanto tali ricavi sono rivenienti dall’attività di gioco svolto sulla base di efficace titolo abilitativo.

RISPOSTA – Riguardo i quesiti di cui ai punti a. e b. la risposta è affermativa. Relativamente al punto c., la risposta è negativa atteso che i dati che possono essere estratti dall’Area Riservata ai concessionari non si riferiscono ai ricavi complessivi della società concessionaria, bensì alla movimentazione del gioco.

– qualora il candidato sia già concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta di giochi pubblici a distanza, il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda” possa essere comprovato anche attraverso le stampe dell’Area Riservata al concessionario del sito dell’ADM, nel caso in cui il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia ancora stato approvato.

– qualora uno dei due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda sia sufficiente per il candidato a soddisfare il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda”, tale requisito possa essere comprovato anche solo per tale esercizio in luogo di due esercizi;

– nel caso in cui il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia stato ancora approvato prima della presentazione di detta domanda, sia possibile presentare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa alternativamente dal Collegio Sindacale ovvero dalla società incaricata della revisione del bilancio;

RISPOSTA – Si chiarisce che riguardo il soggetto persona fisica e/o giuridica, la risposta è affermativa. È ritenuto idoneo un “soggetto indipendente”, ossia, una società specializzata o un professionista nel settore, terzi rispetto all’Agenzia e al candidato e che non abbiano con quest’ultimo alcun collegamento societario, che attestino il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. In ogni caso, si precisa che le competenze del “soggetto indipendente” devono essere dimostrate tramite curriculum, iscrizione all’albo, accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.

RISPOSTA – Per il possesso dei suddetti requisiti non si specifica un riferimento temporale, ma, si ribadisce, i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione

RISPOSTA – Le misure indicate rientrano sicuramente fra le misure in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle regole amministrative.

– canali di contatto di interazione diretta con il giocatore, attivata in relazione alle valutazioni di rischio di gioco patologico ed anche alle iniziative di interazione del giocatore sugli altri canali di contatto, su iniziativa del personale del concessionario, operativo per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, qualificato in materia di gioco responsabile e dedicato all’esercizio delle funzioni di monitoraggio ed intervento sui giocatori che evidenziano possibili rischi da gioco patologico.

– canali di contatto per la divulgazione del gioco responsabile, la prevenzione del gioco patologico e l’informazione del giocatore desideroso di assumere comportamenti di gioco responsabile, ai quali il giocatore può accedere direttamente di sua iniziativa, disponibili continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, costituiti da sistemi di interazione mail e live chat nonché library registrate di informazione e divulgazione, accessibili sul sistema di presentazione dell’offerta di gioco;

– l’art. 7.3. 1., lett. d) delle regole amministrative prevede il possesso di parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, tra cui: lo “sviluppo di sistemi di interazione con il giocatore che evidenzia possibili rischi da gioco patologico, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e la prevenzione del gioco patologico e descrizione della formazione da mettere in atto per gli operatori dei call center di contatto con i giocatori;”

– l’art. 15, par. 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 41/2024 nonché l’art. 20, par. 1, lett. f) dello schema di convenzione prevedono “l’attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocator desiderosi di assumere comportamento di gioco responsabile”; e

RISPOSTA – Non vi è perfetto parallelismo fra le due disposizioni, per cui i termini “perdita di denaro” non è immediatamente riconducibile alle limitazioni in termini di ricarica. Le definizioni di “spesa” e “perdita di denaro” sono indicate nelle regole tecniche, Parte seconda – Requisiti Tecnici punto 1 Sistema del concessionario, (pagina 13 terz’ultimo paragrafo).

RISPOSTA – L’interpretazione fornita è errata. Al momento della presentazione della domanda deve essere prodotto il contratto di avvalimento con l’operatore che apporterà, a tempo debito, la certificazione richiesta, qualora già non disponibile.

non sia frutto di un mero refuso ed in caso di risposta negativa se sia possibile avere visibilità delle motivazioni poste alla base dello sfalsamento temporale introdotto con la FAQ di cui sopra.

– in caso invece di ricorso all’istituto dell’avvalimento i relativi contratti dovranno essere prodotti in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione (31 maggio 2025);

– in caso di presentazione dei certificati ISO gli stessi dovranno essere detenuti entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione;

RISPOSTA – Come riportato nella FAQ richiamata, “la società deve essere certificata nel suo complesso”.

RISPOSTA – La domanda di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”. La garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente dall’istituto emittente e dal candidato deve essere presentata al momento della domanda e inserita nella busta amministrativa, come specificato nel paragrafo 14 delle regole amministrative.

RISPOSTA – Si conferma quanto stabilito al paragrafo 10 delle regole amministrative; nel caso in cui l’istituto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella delibera ANAC ivi indicata, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui ADM potrà inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, il candidato acquisisce l’impegno dell’istituto emittente a riscontrare le richieste pervenute da ADM nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le modalità con cui avverrà il riscontro di autenticità e veridicità non sono oggetto delle regole amministrative.

– di confermare che la “Response.xml” del DGUE deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato in XADES;

– fermo restando che la “Response.xml” del candidato deve essere sottoscritta digitalmente dal responsabile legale dello stesso, di confermare che, in caso di avvalimento, la “Response.xml” dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritta digitalmente in XADES dal legale rappresentante della impresa ausiliaria.

Riguardo alle informazioni che devono essere riportate nelle diverse sezioni del “Request.xml” del DGUE, con riferimento alla Parte II, sezione A), si chiede di di confermare che la presente procedura di gara non è un “appalto riservato”; Riguardo alla voce “Registrazione in elenchi ufficiali” si chiede di

– confermare che deve essere valorizzato necessariamente il “NO” in quanto ci si riferisce all’Anagrafe degli Operatori Economici di cui all’art. 31 D.lgs. 36/2023 non ancora operativa; in caso contrario, si chiede di chiarire, anche attraverso esempi, a quali elenchi ufficiali ci si riferisca;

– chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Riguardo alla voce “Forma di partecipazione”, si chiede di chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte II, sezione C), si chiede di chiarire, riguardo alla voce “Imprese Ausiliarie – Attività svolta (per questa specifica procedura)”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante, oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte III, sezione B), si chiede di chiarire, riguardo sia alla voce “Pagamento di imposte” sia alla voce “Pagamento di contributi previdenziali”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte III, sezione C), si chiede di:

– specificare, riguardo alla voce “Violazione di obblighi in materia ambientale” ed alla voce “Violazione di obblighi in materia di diritto sociale”, quali siano i riferimenti legislativi nazionali e/o europei applicabili

confermare, riguardo alle voci “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo”, per le quali la “Request.xml” chiede al candidato di dichiarare se “Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE”, se la documentazione riguardante l’eventuale “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo” è disponibile gratuitamente per le autorità italiane/europee presso una banca dati accessibile elettronicamente dello Stato membro di appartenenza del candidato;

Con riferimento alla Parte III, sezione D), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte IV, sezione A), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte IV, sezione B), si chiede di chiarire, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) , oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

Con riferimento alla Parte V, – Riduzione del numero di candidati qualificati si chiede di:

– confermare che la procedura di gara non prevede una “Riduzione del numero dei candidati qualificati”;

-chiarire a quali informazioni ci si riferisce con l’espressione “Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?”.

