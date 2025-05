Bando giochi online, ADM risponde a nuovi dubbi degli operatori

Nel quadro della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica l’ennesima e probabilmente ultima serie di chiarimenti e precisazioni in risposta a quesiti pervenuti dagli operatori interessati.

Il documento include inoltre la segnalazione di refusi riscontrati nella documentazione di gara, che sarà resa disponibile in versione integrata, comprensiva delle modifiche indicate – evidenziate in giallo – nonché delle correzioni già pubblicate in precedenza tramite le FAQ.

Tale versione aggiornata sarà messa a disposizione della Commissione giudicatrice e delle società aggiudicatarie, ai fini della sottoscrizione della convenzione di concessione.

Le risposte fornite, pur non modificando i contenuti essenziali della documentazione ufficiale, mirano a garantire trasparenza, uniformità interpretativa e corretta partecipazione alla procedura di selezione.

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO E DELLA

RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO

LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41- CIG: B4DF5D6BCF

1. DOMANDA – Con riferimento alle previsioni del capitolo 7.3.2 delle regole

amministrative, si chiede di confermare che l’attestazione di conformità della

copia del Rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.lgs.

198/2006 a “

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle

Consigliere regionali di Parità” possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva

ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato.

RISPOSTA – L’attestazione di conformità può essere resa dal legale rappresentante del

candidato con le modalità previste dal paragrafo 12 delle regole amministrative per la

presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

2. DOMANDA – PRESTAZIONE DELL’AVVALIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI CON SEDE LEGALE

AL DI FUORI DELLO SEE. Il candidato (società A), che è concessionario per l’esercizio

del gioco a distanza in Italia sin dall’anno 2007 ed è parte di un grande gruppo

internazionale operante nel settore del gioco a distanza in quasi tutti i mercati

regolamentati, in relazione alle nuove regole introdotte dal bando, potrebbe dover

ricorrere alla stipula di contratti di avvalimento per soddisfare i requisiti di cui

all’articolo 7.3.1., lettere dalla a) alla c), delle regole amministrative.

A tal fine, si chiede di chiarire se-sussiste la limitazione che impedisce il ricorso

all’avvalimento con soggetti non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione

Europea o allo Spazio Economico Europeo.

In caso tale limitazione non sia imposta dalla normativa vigente e dalle regole della

procedura di gara, si chiede di specificare, con particolare riferimento alle

informazioni obbligatorie richieste per la compilazione del DGUE da parte

dell’Impresa Ausiliaria, le modalità con le quali si potrà procedere alla

partecipazione alla procedura di partecipazione al bando nel caso di ricorso

all’avvalimento con soggetti non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio

Economico Europeo.

RISPOSTA – La procedura di selezione ai sensi del punto 5.1 delle regole amministrative è

aperta alla partecipazione di imprese individuali, di società di persone, di società di capitali,

di consorzi stabili, di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari, di retisti, di GEIE

che hanno sede legale, ovvero operativa, in uno degli Stati dello Spazio Economico

Europea.

Considerato che l’impresa ausiliaria non può essere considerata un soggetto terzo rispetto

alla concessione, dovendosi essa impegnare non soltanto nei confronti dell’impresa

ausiliata, ma anche nei confronti di ADM, a mettere a disposizione del candidato le risorse

di cui esso sia carente, si ritiene che non possa essere consentito l’avvalimento con soggetti

non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio Economico Europeo.

3. DOMANDA – Si chiede se un candidato che intende effettuare un investimento

funzionale a due o più delle concessioni per le quali partecipa alla gara, possa

computarne il relativo costo al fine del raggiungimento del monte degli

investimenti previsto per ciascuna di detta concessioni (così, ad esempio, è

valorizzato per il raggiungimento dell’ammontare minimo d’investimenti richiesto

per ciascuna concessione il costo di

€ X sostenuto per la formazione del personale

per cad. concessione).

RISPOSTA – L’importo di un investimento funzionale a due o più concessioni non può

essere attribuito complessivamente alle concessioni per le quali si partecipa alla procedura

di selezione, ma deve essere ripartito fra le diverse concessioni per le quali è effettuato. In

merito alla formazione del personale, si rappresenta che deve essere presente un’oggettiva

correlazione fra le spese inserite nel piano degli investimenti per il personale dipendente

e gli adeguamenti ai nuovi requisiti dettati dalle regole tecniche.

4. DOMANDA – La risposta alla domanda n. 23 delle FAQ pubblicate in data 12 marzo

precisa che i termini utilizzati all’art. 9.1.1 delle regole amministrative del bando

di gara per la definizione degli indici e dei rapporti con i quali è determinato il

possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale “

vanno interpretati con

riferimento ai principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario”.

I principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario, riguardo in particolare

al contenuto dello stato patrimoniale, sono stabiliti dall’art. 2424 del codice civile.

L’art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n.

78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e

consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69,

attualmente vigente, prevede al comma 1:

“

L’art. 2424 del Codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 2424 (Contenuto dello

stato patrimoniale). – Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al

seguente schema. ATTIVO [omissis] PASSIVO [omissis]”, e stabilisce, quindi, lo

schema dello stato patrimoniale vigente. Specificatamente, individua nel modo

seguente, nell’ambito del “PASSIVO”, il Patrimonio netto e le sue componenti,

tra le quali il Capitale:

“A) Patrimonio netto:

I – Capitale.

II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.

III – Riserve di rivalutazione.

IV – Riserva legale.

V – Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI – Riserve statutarie.

VII – Altre riserve, distintamente indicate.

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell’esercizio.

Totale.”

Si evince, pertanto, che secondo i principi contabili vigenti il “Capitale” si intende

al netto delle Riserve e degli Utili (o perdite) portati a nuovo e dell’esercizio.

Pertanto, “capitale” deve essere inteso come il “capitale sociale” (e non come il

“capitale proprio”).

Al riguardo, soccorre questa applicazione dei principi contabili anche che la

risposta al quesito n. 18 “

alle richieste di chiarimenti pervenute ai sensi e per gli

effetti del paragrafo 11.2 del capitolato d’oneri” sui decreti attuativi dell’art. 1, co.

78, della L. 220/2010 ed in particolare sul decreto interdirigenziale 1845/2011,

“

riguardante la “procedura di selezione dei concessionari per la gestione

telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e

intrattenimento”. Con riferimento all’indicatore di cui all’art. 4. (Requisiti di

solidità patrimoniale), co. 1, lett. f), ed al connesso requisito di cui all’art. 10, co. 1

(Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante), tale risposta stabilisce

che:

“

A) Il termine “patrimonio” utilizzato nell’art. 10 del D.I. si riferisce al concetto di

“Patrimonio Netto” della controllante mentre la locuzione “Capitale” si riferisce

al concetto di “capitale Sociale” della controllata.

B) Secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.I., il soggetto controllante, ai sensi

dell’art. 2359 del Codice civile, deve possedere un patrimonio pari al 1,5 per cento

del valore di ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale della società

concessionaria controllata. Ciò significa che se il soggetto controllante ha una

partecipazione pari al 100% del capitale sociale della controllata deve avere un

Patrimonio Netto uguale o superiore al 150% del capitale sociale dell’impresa

controllata. In via esemplificativa, se il CS della controllata è uguale a 100 milioni,

allora il PN della controllante deve essere uguale o superiore a 150 milioni.

C) [omissis]”.

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare, ad integrazione di quanto indicato

nella risposta al quesito n. 19 delle FAQ pubblicate in data 17 aprile 2025, che, se

il soggetto controllante ha una partecipazione pari al 100% del capitale sociale

della controllata, in tal caso il possesso di un Patrimonio Netto uguale o superiore

al 150% del Capitale sociale dell’impresa controllata è sufficiente alla

soddisfazione del requisito di cui all’art. 9.1.1., lett. f), delle regole amministrative.

RISPOSTA – Il decreto interdirigenziale 1845/2011 reca fra i requisiti di solidità

patrimoniale delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto NON a

distanza anche il requisito dell’”Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” previsto,

altresì, al punto 9.1.1, lett. f) delle Regole amministrative. Tale decreto, al nomenclatore

definisce, fra i termini di cui si è chiesta la corretta interpretazione, esclusivamente il

“capitale proprio” omettendo qualsiasi riferimento al “capitale sociale” e lasciando intendere,

dunque, che a tale voce si debba fare riferimento, allorché nel decreto si utilizza il termine

“capitale” senza alcuna ulteriore aggettivazione. Anche la stessa definizione di “capitale

proprio” sembra essere più aderente alla ratio dell’indice. Il richiedente cita una precedente

risposta di ADM relativa ad un quesito proposto in occasione di una precedente procedura

di affidamento di concessioni di gioco dell’anno 2011.

L’interpretazione fornita in una precedente procedura può costituire un elemento di

valutazione e di interpretazione per l’amministrazione aggiudicatrice ma non può

certamente vincolarla, considerato che ci si trova di fronte a materia non codificata ma

frutto di interpretazione, anche soggetta ad evoluzione.

Tuttavia, nel rispetto dei principi di trasparenza, logicità, non contraddittorietà e di

massima partecipazione, si ritiene che l’interpretazione fornita dalla precedente risposta al

quesito del 2011 possa ritenersi ugualmente valida, avendo costituito per lungo tempo

interpretazione univoca e riconosciuta da ADM. Ne deriva che il rispetto del requisito di

“Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” potrà essere raggiunto anche facendo

riferimento al capitale sociale della controllata.

5. DOMANDA – Visto il capitolo 14 delle regole amministrative, che richiede –

inter

alia – la

“certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero

dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito” e considerato

il tenore testuale dell’art. 17 cit., il quale prevede che

“Le imprese, sia pubbliche

sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano

rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono

tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale

rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”, si chiede di chiarire se:

− la

“certificazione” richiamata dagli atti di gara coincida con

“dichiarazione”

indicata dall’art. 17 cit.; e

− la suddetta dichiarazione di cui all’art. 17 cit. possa essere resa nella forma di

dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

445/2000.

Con riferimento a quanto precede, si chiede inoltre di confermare che sia

sufficiente l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili, senza necessità di indicare specifici contenuti relativi ai presidi

implementati.

RISPOSTA – Si conferma che l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il

lavoro dei disabili può essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

Si rappresenta, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni si redigono ai sensi

degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 come previsto dal paragrafo 12 delle regole amministrative.

6. DOMANDA – Premesso che nell’ultima parte del modello di domanda di

partecipazione, come rettificato in data 14.01.2025, riguardante i documenti allegati,

l’ultimo punto elenco è così formulato: “

tutti i documenti necessari a corredo della

domanda richiesti dalle regole amministrative (prevedere e numerare gli allegati

presentati)”, si chiede a Codesta Spettabile Agenzia di voler chiarire:

a. se occorra integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice di tutti i

documenti che saranno depositati come da regole amministrative;

b. in caso di risposta positiva al punto precedente, di voler confermare la possibilità

di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste

secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14-15-16 delle Regole Amministrative.

RISPOSTA –È opportuno integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice dei

documenti presentati per la procedura di selezione e, in questo caso, si conferma la

possibilità di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste

secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14 – 15 – 16 delle regole amministrative.

7. DOMANDA – Con riferimento alla risposta n. 9, contenuta nella serie di chiarimenti

pubblicati il 9 maggio 2025, si chiede di confermare che anche la dichiarazione

sostitutiva di cui all’allegato 14 delle Regole amministrative – relativa ai conviventi

e al coniuge non separato – possa essere resa, in alternativa, dal legale

rappresentante del candidato, sotto la propria responsabilità, per tutti i soggetti

interessati. Ciò anche in considerazione della possibilità che, in caso di catene

societarie complesse ed i cui esponenti siano soggetti residenti al di fuori

dell’Unione Europea, potrebbero non ricorrere i presupposti per l’applicazione del

D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e come anche già confermato

in occasione di analogo chiarimento fornito da codesta Agenzia nell’ambito di

altra recente procedura di gara.

RISPOSTA – Il modello di cui all’allegato 14 si riferisce a dichiarazioni che normalmente e

preferibilmente andrebbero rese dai soggetti direttamente interessati proprio per la

particolarità del legame che si ritiene di dichiarare.

Nulla vieta, però, che tale dichiarazione, in quanto volta a conoscere una condizione

richiesta espressamente dalla normativa di riferimento nonché dalla disciplina di gara,

possa essere resa, sotto la propria diretta responsabilità, dal legale rappresentante del

candidato anche per conto terzi, ma, in questo caso, non è possibile utilizzare il modello

reso disponibile da ADM in quanto non è strutturato per rispondere a questa esigenza.

Si precisa, infatti, che in caso di dichiarazione unica resa dal legale rappresentante del

candidato, ai fini della verifica antimafia, è necessario indicare a fianco di ogni persona

fisica riportata in elenco il tipo di relazione (convivente maggiorenne/coniuge non

separato) e il soggetto (socio con quote di partecipazione anche in forma indiretta >

2%/titolare di cariche) con il quale sono in relazione.

8. Il DGUE, nello spazio intitolato “Registrazione in elenchi ufficiali”, chiede se

l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici

riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato

nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione). Si

chiede di voler confermare che a detta domanda sia corretto rispondere

negativamente, considerato che, ai fini della partecipazione alla procedura, non è

prevista l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti

ovvero il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione. Nel caso in cui

non si possa confermare, si chiede di voler esplicitare quali siano gli elenchi

ufficiali ovvero i certificati cui si riferisce il richiamato punto del DGUE, anche

alla luce dell’oggetto della procedura.

RISPOSTA – Si conferma che non è richiesta l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli

operatori economici o il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione.

9. DOMANDA – Facendo riferimento al documento delle Regole tecniche che richiama

in vari punti la

“posta di gioco”:

“

Per l’erogazione dell’offerta di gioco, il sistema centralizzato attribuisce e registra

il codice univoco della giocata, secondo quanto stabilito nei provvedimenti vigenti

che ne regolamentano la raccolta. Tale registrazione ha validità ai fini

dell’addebito della giocata o della posta di gioco e dell’accredito delle vincite e dei

rimborsi.”

“

Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione,

assicurare e garantire:(9) l’accettazione e l’addebito della giocata o della posta di

gioco, comprensivo dell’importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore per

la partecipazione al gioco;”

“…

movimentare il conto di gioco del giocatore, a seguito della ricezione da parte

del sistema centralizzato del codice univoco ottenuto in fase di convalida della

ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, attraverso l’addebito della

giocata o della posta di gioco…”.

Si chiede di voler chiarire se la definizione di

‘posta di gioco’ equivale all’importo

corrisposto per acquistare la giocata, oppure è da intendersi in altro modo?

RISPOSTA – Si conferma che “posta di gioco” equivale all’importo corrisposto per acquistare

la giocata.

10. DOMANDA – Facendo riferimento ai parametri di autolimitazione in fase di prima

attivazione “

Tale conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma

da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione,

dell’impostazione delle proprie credenziali di accesso e dell’avvenuta

impostazione da parte del giocatore stesso dei parametri di autolimitazione del

gioco che, in fase di prima attivazione, non possono prevedere un tempo superiore

a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni

utente), una spesa superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati

meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche superiore a duecento

euro al giorno.”

Si chiede:

− se le nuove regole dovranno essere applicate anche per i clienti registrati prima

dell’assegnazione della nuova concessione;

− quale sia la durata della fase di prima attivazione. Dopo quanto tempo, il cliente

potrà modificare i parametri di autolimitazione? È possibile subito dopo la

registrazione? Se sono restrittive, avranno effetto a partire dal giorno

successivo?

RISPOSTA – La risposta alla prima domanda è affermativa. Le nuove regole dovranno

essere applicate anche per i clienti registrati prima dell’assegnazione della nuova

concessione.

Riguardo alla seconda domanda, non è chiaro cosa si intenda per “quale sia la durata della

fase di prima attivazione”.

Per le successive domande si riporta quanto indicato nella Parte Seconda – Capitolo 1

delle Regole tecniche: “Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere

effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel

caso in cui si modifichino i parametri impostati in fase di prima attivazione del conto di gioco dove la

modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo.”

11. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche “

Il sistema del

concessionario, in caso di sospensione/blocco dell’accesso al giocatore nei casi

previsti dal contratto di conto di gioco, deve consentire la memorizzazione in un

registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la

sospensione/blocco.”

Si chiede di voler chiarire se è previsto un insieme predefinito delle motivazioni di

sospensione/blocco (tipologie e/o categorie di appartenenza delle motivazioni) e

dove questo possa essere recuperato.

RISPOSTA – L’articolo 17, comma 3, lettera a) dello Schema di convenzione di concessione

contiene indicazioni specifiche sulla sospensione/blocco del conto di gioco.

12. DOMANDA – Facendo riferimento alle regole Tecniche “

Il sistema dei conti di

gioco del concessionario deve rendere disponibile immediatamente e

automaticamente al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un

periodo di almeno 30 giorni precedenti ovvero, nel caso di richieste per periodi

superiori, il concessionario renderà disponibili tali informazioni con una

tempistica stabilita dal concessionario stesso.”, si chiede di voler confermare

quanto segue:

• l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile

“

immediatamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative

a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore

deve poterne fare richiesta per un periodo di almeno 30 giorni (valore minimo

del range temporale di ricerca ed estrazione)? E tale richiesta deve essere

immediatamente soddisfatta (real time)?

Invece, per le richieste superiori ai 30 giorni, il risultato può essere fornito anche

in modalità differita, con tempi e modi decisi dal concessionario?

• l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile

“…e

automaticamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative

a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore

deve poter consultare il resoconto, prodotto automaticamente dal sistema dei

conti di gioco per i 30 giorni precedenti, anche senza una esplicita richiesta da

parte del giocatore?

RISPOSTA – Il resoconto delle operazioni effettuate, relative a un periodo di almeno 30

giorni precedenti, deve essere sempre disponibile al giocatore.

Per le richieste di informazioni riferite ad un periodo superiore agli ultimi 30 giorni, il

resoconto delle operazioni effettuate dal giocatore dovrà essere visualizzabile al giocatore

entro un periodo di tempo stabilito dal concessionario.

13. DOMANDA – Facendo riferimento a quanto indicato nel capitolo “8. RETE

TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE

INFORMAZIONI”, per la trasmissione al sistema centralizzato dei dati delle

giocate e delle movimentazioni del conto di gioco, si chiede di confermare che:

a. tutte le operazioni di movimentazione del conto di gioco debbano essere

trasmesse contestualmente al sistema centralizzato e memorizzate sui sistemi

del concessionario “

esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema

centralizzato dell’esito positivo riferito alla richiesta di memorizzazione”

(punto 7).

b. la ricezione dell’esito positivo ricevuto dal sistema centralizzato corrisponde

alla validazione, come indicato nel capitolo 1, punto 10, ATTIVITÀ

NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO: “

la

verifica delle giocate effettuate e delle eventuali vincite o rimborsi, il

pagamento delle vincite e l’accredito delle stesse, comprensivo dell’importo

bonus eventualmente vinto, previa validazione da parte del sistema

centralizzato; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale

trasmissione al sistema centralizzato del saldo del conto di gioco, con evidenza

della quota di bonus residua.”

Si chiede di voler chiarire:

in merito a quanto detto nei suddetti punti a), b) se le operazioni di

movimentazione del conto di gioco (transazioni per rimborso, vincita, storno o

rettifica) sono sottoposte a valutazione dell’esito di ritorno dal sistema

centralizzato che è da intendersi sempre di tipo autorizzativo oppure vi siano

anche flussi informativi?

Quale è il comportamento atteso dal concessionario nel caso di esito negativo da

parte del sistema centralizzato?

RISPOSTA – Al punto 7 delle Regole tecniche si precisa che in caso di ricarica, prelievo,

assegnazione di bonus e rettifiche del conto di gioco, la movimentazione del conto di

gioco sia effettuata esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema centralizzato

dell’esito positivo della richiesta di memorizzazione.

Le successive domande non attengono alla Documentazione di gara.

14. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche, capitolo “8. RETE

TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE

INFORMAZIONI”, per i flussi di comunicazione tra il concessionario e il sistema

centralizzato si afferma che:

“

Il trasporto delle informazioni deve avvenire secondo i protocolli di

comunicazione definiti e resi disponibili da ADM, che definiscono la tipologia di

dati trasmessi al sistema centralizzato (relativi sia alle singole tipologie di gioco

che al sistema dei conti di gioco del concessionario), la struttura dei messaggi

applicativi e i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione nonché gli

standard di sicurezza adottati.”

Si chiede di voler fornire evidenza della data di disponibilità delle specifiche dei

nuovi protocolli di comunicazione, sia per le singole tipologie di gioco che per il

sistema dei conti di gioco, validi per questo bando.

RISPOSTA – La domanda non attiene alla documentazione di gara.

15. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche, “

Per l’esercizio dell’azione

di vigilanza e di controllo da parte di ADM devono essere rese disponibili in tempo

reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché

le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. Decorso tale periodo

di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono

essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni, garantendone

l’integrità, la leggibilità e l’accesso.

Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in

tempo reale, con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singolo

componente del sistema del concessionario, con possibilità di visualizzare, entro

il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare

il risultato delle interrogazioni stesse.”

Si chiede di voler confermare che:

i. le informazioni sulle quali ADM può effettuare interrogazioni sono sia quelle in

linea (relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili

relativamente agli ultimi due anni), che quelle non in linea ‘

Decorso tale

periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale,

devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni…’;

ii. l’affermazione che “

Su tali informazioni devono poter essere realizzate

specifiche interrogazioni in tempo reale….… visualizzare, entro il limite

massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il

risultato delle interrogazioni stesse”, include la previsione di un termine

massimo di fornitura del risultato delle interrogazioni (48 ore) che confligge con

il concetto di ‘interrogazione in tempo reale’ in senso stretto (fornitura

immediata del risultato della richiesta) prevedendo, appunto, la possibilità di

una fornitura differita del risultato nel limite massimo delle 48 ore.

Si chiede, inoltre, di voler chiarire quanto segue:

la possibilità di effettuare “

specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli

temporali definibili dall’utente per ogni singolo componente del sistema del

concessionario…” comporta che ADM possa voler indicare gli intervalli temporali

per la ricerca e l’estrazione dei dati. Le modalità per effettuare tali interrogazioni

sono predefinite da ADM oppure possono essere discrezionalmente definite e

messe a disposizione dal concessionario purché permettano di ottemperare al

requisito?

RISPOSTA – Si conferma che ADM deve poter effettuare interrogazioni sia sui dati “in

linea” sia su quelli “non in linea”. Le interrogazioni stesse devono poter essere effettuate in

tempo reale, ma i risultati delle interrogazioni possono essere visualizzabili entro 48 ore.

È necessario che sia consentito ad ADM di definire gli intervalli temporali per ogni singolo

componente del sistema del concessionario.

16. DOMANDA – Facendo riferimento alle regole Tecniche, “

Le eventuali soluzioni di

cloud computing devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche previste

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale (ACN) per essere qualificati come erogabili alla Pubblica

Amministrazione e devono garantire la piena disponibilità di tutte le informazioni

richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo.” e dato il presupposto che

con la classificazione viene stabilito l’impatto dei servizi e dei dati trattati da una

PA in relazione al loro livello di criticità,

si chiede conferma che:

nell’ambito dei servizi cloud qualificati da ACN, i dati trattati dal concessionario,

in qualità di Fornitore privato, e trasmessi al sistema centralizzato, possano essere

considerati di tipo “

Ordinario – QC1”; secondo la classificazione dei dati e dei

servizi previsti da ACN, appartengono a tale classe i dati e servizi la cui

compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque,

un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese.

RISPOSTA – La domanda esula dalle competenze dell’Agenzia.