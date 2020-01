Balotelli, il tribunale di Napoli scagiona l’attaccante dall’accusa di gioco d’azzardo

Il Tribunale di Napoli ha archiviato il procedimento nei confronti di Mario Balotelli per l’episodio dello scooter in mare: “Il fatto non è penalmente rilevante”.

Lo scorso 8 luglio Balotelli era stato denunciato dalla polizia municipale del capoluogo campano per istigazione a delinquere, esercizio di gioco d’azzardo, violazione del testo unico dell’ambiente, abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose. Lui come l’amico Catello Buonocore, protagonista della vicenda, e altre due persone: il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d’uso del luogo del “delitto”, il molo di Mergellina. Il motorino finito in mare era stato successivamente recuperato e portato in un’officina per essere riparato. Tutto nacque da una scommessa tra l’attaccante del Brescia e l’amico, fatto che scatenò critiche e indignazione dopo che il video dell’accaduto divenne virale sui social.

Balotelli è stato prosciolto dopo l’accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri per il quale il fatto è penalmente irrilevante. All’esito di un approfondimento sollecitato dal penalista, il pm e il gip hanno accolto l’istanza di archiviazione nei suoi confronti.

PressGiochi