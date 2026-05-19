Bally’s, ricavi in crescita del 28% nel primo trimestre

Bally’s Corporation ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi in crescita del 28,3%, sostenuti dall’integrazione della fusione con Queen Casino & Entertainment e dall’espansione del business digitale. Il

Bally’s Corporation ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi in crescita del 28,3%, sostenuti dall’integrazione della fusione con Queen Casino & Entertainment e dall’espansione del business digitale.

Il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 755,7 milioni di dollari al 31 marzo, in aumento rispetto ai 611,1 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita riflette sia l’effetto delle acquisizioni sia il rafforzamento delle attività operative nei diversi segmenti. Il comparto Casinos & Resorts ha generato 379,7 milioni di dollari, con un incremento dell’8,1%, grazie al contributo delle proprietà acquisite con l’operazione Queen Casino e alla crescita organica. In particolare, hanno mostrato performance positive le strutture di Baton Rouge e Marquette, recentemente convertite in asset “landsides”.

Molto forte anche il segmento B2C legato a Intralot, che ha raggiunto 239,9 milioni di dollari (+31%), trainato dal mercato britannico e dal consolidamento del business B2C dopo l’operazione completata a fine 2025. In crescita anche la divisione North America Interactive, che ha segnato +35,9% a 60,5 milioni di dollari, sostenuta dall’aumento delle scommesse su tutte le principali verticali, pur continuando a registrare una perdita operativa rettificata.

L’amministratore delegato di Bally’s Corporation, Robeson Reeves, ha definito il trimestre “solido”, sottolineando come le iniziative strategiche stiano contribuendo alla costruzione di un operatore globale omnicanale sempre più scalabile e integrato. Nel periodo, il gruppo ha anche rifinanziato il debito attraverso una nuova credit facility con scadenza 2031 e completato la vendita con leaseback degli asset immobiliari del Lincoln Casino Resort a GLP Capital L.P., utilizzando le risorse per estinguere un precedente term loan da 1,47 miliardi di dollari.

Restano centrali i grandi progetti di sviluppo, tra cui Bally’s Chicago, Bally’s Bronx e Bally’s Las Vegas. Il progetto del Bronx, da 4 miliardi di dollari, ha già ottenuto la licenza della New York State Gaming Commission e dovrebbe essere operativo entro il 2030. In Australia, Bally’s ha convertito il proprio prestito in una partecipazione del 38% in The Star Entertainment Group, proseguendo la collaborazione su iniziative operative e di ristrutturazione.

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