Bally’s: nel Q2 ricavi a $657,5 milioni grazie alla crescita in Nord America

Bally’s Corporation ha registrato ricavi complessivi per $657,5 milioni nel secondo trimestre 2025, segnando un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il segmento Casinos & Resorts ha evidenziato una crescita del 14,7% a $393,3 milioni, trainata dall’integrazione di quattro strutture regionali di The Queen Casino & Entertainment, a seguito della fusione di febbraio 2025.

L’Interactive Nord America ha registrato un incremento del 21,5% a $56,5 milioni, sostenuto dalla forte performance del gioco online e delle scommesse sportive, comprese le operazioni interattive di Queen.

L’International Interactive ha invece registrato un calo del 10,2% a $206,1 milioni, conseguenza della cessione del business asiatico avvenuta nel 2024. Escludendo le operazioni cedute, il segmento avrebbe registrato una crescita del 10%, grazie a un aumento dell’8,8% dei ricavi online nel Regno Unito e alla crescita continua in Spagna dopo l’allentamento delle restrizioni sul marketing.

Il CEO Robeson Reeves ha commentato: «I risultati del secondo trimestre riflettono importanti traguardi e progressi significativi nella trasformazione in corso del nostro business con il nuovo Bally’s 2.0».

A luglio 2025 Bally’s ha annunciato un accordo con Intralot SA per la cessione del suo business International Interactive per €2,7 miliardi ($3,1 miliardi) in contanti e azioni. Al completamento dell’operazione, previsto nel quarto trimestre 2025, Bally’s diventerà azionista di maggioranza di Intralot, creando una società combinata di tecnologia e servizi per il gioco con portata ampliata in lotterie e online gaming.

Ad aprile, Bally’s aveva confermato un investimento di $133 milioni in Star Entertainment Group, con approvazione degli azionisti a giugno, acquisendo potenzialmente fino al 38% dell’operatore australiano, che gestisce strutture a Sydney, Brisbane e Gold Coast.

La società prosegue inoltre con il progetto proposto di un casinò e resort da $4 miliardi nel Bronx, New York, in attesa della licenza cittadina.

Reeves ha aggiunto: «I lavori procedono a pieno ritmo presso il nostro resort permanente di Chicago, che offrirà circa 3.400 slot, oltre 170 tavoli, un hotel con 500 camere, un teatro da 3.000 posti, dieci punti ristorativi e un parco pubblico sul fiume».

Nel primo trimestre 2025, i ricavi di Bally’s erano scesi del 4,7% a $589,2 milioni, principalmente a causa del calo del 18,3% di International Interactive dovuto alla cessione asiatica. Tuttavia, sia Casinos & Resorts sia l’Interactive Nord America avevano registrato crescita rispettivamente del 2,6% e del 12,5%. In quel periodo la società aveva completato le acquisizioni di The Queen Casino & Entertainment e Standard General.

