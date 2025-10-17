Newsletter

17 Ottobre 2025 - 16:46

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso

A Ballando con le Stelle si delineano nuovi passi che sembrerebbero tracciare la linea di un nuovo gioco dove Francesca Fialdini si conquista il ruolo di grande protagonista. Dopo le

17 Ottobre 2025

Share the post "Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso"

Stampa pagina

A Ballando con le Stelle si delineano nuovi passi che sembrerebbero tracciare la linea di un nuovo gioco dove Francesca Fialdini si conquista il ruolo di grande protagonista. Dopo le ultime tre vittorie, secondo gli esperti Sisal è infatti proprio la giornalista e conduttrice toscana a poter essere la concorrente più papabile per la vittoria finale offerta a 2,75.

Ma attenzione a Barbara D’Urso, la sua principale rivale con cui ha già dovuto condividere il trionfo dell’ultima puntata. La regina dei riflettori non starà a guardare ed è agguerritissima e pronta a rubare la scena a quota 3,00. Il podio delle favoritissime, quest’anno è tutto al femminile con Andrea Delogu che serra i ranghi a 3,50, provando a competere con le sue avversarie con la complicità del suo compagno di pista Nikita Perotti.

Chi invece sembra essere lontana dal traguardo finale è Marcella Bella. Il suo tango con Chiquito non ha convinto il pubblico e neanche i giudici. Ma la cantante “forte, tosta e indipendente”, non si arrenderà facilmente per cui è possibile che possa rivelarsi l’underdog di questa edizione. Su Sisal.it la sua possibile vittoria è offerta a 66,00 alla pari di quella della Signora Coriandoli.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25

Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso

Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

BGaming rafforza la sua presenza in Italia con il contributo a San Patrignano e introduce una nuova Classificazione dei Giochi

BGaming Strengthens Its Presence in Italy with San Patrignano Contribution and Introduces New Game Classification

Regno Unito, Paddy Power pronto a chiudere 57 negozi tra UK e Irlanda

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 82mila euro

Gaming in Germany Conference conferma nuovi relatori e programma di sessioni tematiche

Il PD propone di aumentare il prelievo sulle slot per finanziare il rilancio delle edicole

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy