Baldazzi Styl Art a Enada 2025 presenta il nuovo cabinet Vertigo

A Enada 2025, Baldazzi Styl Art presenta il nuovissimo cabinet Vertigo, un’evoluzione verticale del modello Casino, dotato di un monitor da 27 pollici e in fase di omologa con Nazionale Elettronica, Sanremo Games ed Elettronica Videogames.

Oltre alle novità, l’azienda ripropone i suoi grandi successi nel settore AWP, tra cui Vampire, gioco in stile horror ma con grafiche decisamente soft, le cui infinite versioni succedutesi nei tempi hanno fatto, e stanno facendo, la storia delle videoslot in Italia, grazie anche ai numerosi elementi innovativi che hanno introdotto.

E’ ora arrivato il momento di Vampire Pacinko, un apparecchio che intende elevare ad un nuovo livello il classico gioco sui rulli, sprizzando adrenalina ed emozioni continue sui giocatori. Il progetto, infatti, permetterà di scoprire tantissimi nuovi tesori nella casa del vampiro, tra cui i bonus Multiball, unici nel loro genere: trattasi nello specifico di un bonus meccanico costituito da vere sfere metalliche che attraverso il gioco Pacinko attribuisce la vincita su quattro posizioni.

Quanto alle impostazioni di base, Vampire Pacinko lavora su cicli di 28.000 partite, con bet da 25-50-100-200-300 e ben 15 rulli: tutti ingredienti necessari per soddisfare la più ampia platea di utenti. Baldazzi Styl Art è stata capace di costruirsi la propria grande reputazione non solo grazie alle slot, ma anche ai cabinet e ai sistemi di cambio del denaro.

Su quest’ultimo versante, al catalogo già molto ampio realizzato negli anni si aggiunge il Cambia Cambia G2 Blindo, un apparecchio al tempo stesso snello, elegante, robusto e dotato della migliore componentistica. Come dire… di più, non c’è! Le sue dimensioni (altezza 160 cm, larghezza 40 cm, profondità 45 cm) rendono l’idea di quanto l’azienda adattabile a qualsiasi ambiente. Al suo interno sono collocati lettore di banconote JCM mod. Ipro, scheda controller proprietaria, doppio hopper ccTalk a catena con capacità di 2500/3000 pezzi ciascuno. Esternamente, si notano il display grafico, la predisposizione per lucchetto corazzato, la chiusura perimetrale antiscasso, i tasti luminosi per l’agevolazione dell’utilizzo, i fori retrostanti per il fissaggio a muro e la pedana poggia piede in acciaio.

PressGiochi