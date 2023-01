Bakeca Esport Academy x Hellas Verona

Bakeca, al secondo anno di attività dedicate agli eSports, lancia assieme all’Hellas Verona eSports un nuovo progetto incentrato sulla disciplina sportiva

Bakeca.it, uno dei principali siti di annunci in Italia, dopo le fruttuose esperienze maturate nel 2021 e 2022, consolida la propria presenza nel panorama eSports con un partner di primissimo livello, l’Hellas Verona eSports.

L’azienda con sede a Torino sponsorizzerà, per tutto il 2023, i team eSports gialloblù impegnati nei titoli Fifa 23 e League of Legends.

Fulcro del progetto sarà l’Academy che avrà come focus quotidiano la crescita competitiva e personale dei player coinvolti.

La parte eSports sarà arricchita da una forte componente dedicata al contenuto grazie a contributi realizzati da coach e scout che racconteranno il percorso dei singoli player e dei team.

Tutti gli aggiornamenti potranno essere seguiti su Baklog e sui canali social di Bakeca.

Anche per il 2023 l’obiettivo di Bakeca Esport Academy rimane l’avvicinare ulteriormente il brand alla fascia più giovane degli utilizzatori del digitale: un percorso iniziato nel 2020 con TikTok e Twitch e che ha visto l’azienda torinese lanciare diverse iniziative per la Generazione Z.

Stefano Pavignano, Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha commentato: “Continua il nostro percorso di esplorazione di nuovi settori come quello degli Esports con questa nuova e importante iniziativa che ci vedrà coinvolti e protagonisti per tutto il 2023. Siamo fermamente convinti che il mondo del gaming possa avvicinarci ai futuri utilizzatori di Bakeca.it e che la nostra piattaforma possa offrire tutte le risposte alle esigenze dei giovani, in primis la ricerca di un lavoro, ma anche di una stanza o di una bicicletta”.

HVFC eSports è l’asset competitivo di Hellas Verona FC sul gaming. La divisione nasce nel gennaio 2020, vanta l’esperienza di due partecipazioni alla eSerie A TIM ed ha l’ambizione di imporre il proprio brand a livello nazionale. Gli obiettivi che si prefigge sono il raggiungimento di risultati esportivi, la diversificazione della proposta competitiva attraverso il presidio dei titoli più diffusi tra la community di esports fans a partire da Fifa e la ricerca di partnership strategiche che permettano lo sviluppo del progetto, contribuendo contestualmente così alla crescita del settore nel mercato nazionale.

La relazione con Bakeca.it nasce proprio per unire due progetti che hanno visto la luce con lo stesso scopo di fondo, ovvero favorire l’introduzione e l’affermazione di nuovi talenti nel mondo competitivo degli esports. Nel 2023 verrà introdotta con i colori gialloblù anche una Academy destinata al titolo di League of Legends, con un team che parteciperà al Circuito Tormenta. Il progetto, come per Fifa, prevede la ricerca e l’acquisizione di talenti che affronteranno un percorso di crescita, fondato sul know how di uno staff altamente qualificato e specializzato sullo scouting e sull’allenamento dei talenti, come quello di Outplayed Gaming, con cui HVFC eSports ha un rapporto da ormai 3 anni. Bakeca.it sarà al fianco di HVFC eSports anche nel percorso di partecipazione alla eSerie A TIM 2023, attraverso la presenza del brand sulla divisa ufficiale come Official Partner.

Francesco Bovolenta, responsabile della divisione eSports di Hellas Verona FC, ha commentato: “HVFC eSports è molto orgogliosa della partnership con un’azienda come Bakeca.it, che da tempo si è avvicinata ai videogiochi come mezzo per comunicare con la Generazione Z, con l’obiettivo di diventare un riferimento per la fruizione dei servizi proposti destinati a questo specifico target e non solo. Con questo progetto, sviluppato con una triangolazione sinergica tra Bakeca, HVFC ed Outplayed, verranno proposti diversi contenuti destinati ai ragazzi, oltre all’esclusiva opportunità di entrare a far parte di un team costituito da professionisti del settore, attraverso il quale accrescere il proprio bagaglio tecnico ed esperienziale, diventando protagonisti di un vero e proprio percorso di accompagnamento verso un’attività professionale in questo ambito.”

PressGiochi