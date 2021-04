Bagheria: parte il progetto per la prevenzione e il contrasto della ludopatia

“Io, Giovane Attore, Campagna di prevenzione delle ludopatie”, progetto per la prevenzione e contrasto dei problemi legati alle dipendenze.

Amelia Bucalo Triglia, presidente dell’associazione “Elementi” spiega: “Siamo partiti, almeno 5 anni fa, dalla necessità di utilizzare la cultura per prevenire e favorire la crescita della nostra società. Ci siamo così confrontati con la dott.ssa Francesca Picone, studiosa del gioco di azzardo e delle ludopatie. Ci sembrava perfetto cominciare a lavorare a partire dall’esperienza del Teatro del Fuoco, nel quale proponevamo discipline diverse, procedendo sempre a piccoli passi. Il progetto attuale ha un corso questa volta più significativo perché, grazie a un finanziamento più consistente, durerà nove mesi e attuerà un percorso formativo rivolto a insegnanti e genitori, comunità educanti, stimolando la fantasia e l’immaginazione dei bambini delle elementari di territori come Carini, Isola delle Femmine e Bagheria con le relative istituzioni. Territori passati sotto la lente degli Osservatori sulla Dispersione scolastica, tra i nostri partner, per un confronto rispetto alle esigenze dei bambini con i quali c’è e ci sarà un’interazione costante. La crescita stimola la cultura, raccontando ai ragazzi la nascita del teatro e i miti, dando loro consapevolezza attraverso linee guida che consentano loro di affrontare le difficoltà che, per esempio, sono aumentate con l’arrivo del Covid, nella cui rete siamo caduti ritrovandoci a comunicare solo attraverso pc e telefonini“.

L’assessore alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina, si è espresso sul rapporto molto importante con la città di Palermo: “Non c’è dubbio che i Comuni dovrebbero fare di più rispetto ai temi che stiamo qui trattando, così come anche l’ambito sanitario e il terzo settore. Si comincia ad avere problemi di ludopatia sin da piccoli, nell’adolescenza, e questo sta coinvolgendo sempre di più le famiglie palermitane. Una difficoltà che riguarda tutti gli aspetti educativi, non solo quelli di tipo patologico e di presa in carico, proprio perché si comincia molto presto. Oggi anche le famiglie che vivono condizioni economicamente fragili sono preda di questo fenomeno, che le colpisce in maniera devastante molto di più che in altri contesti. Il Covid ha cambiato gli aspetti della nostra socialità, tant’è vero che molti dei luoghi in cui si andava a giocare, a socializzare, sono chiusi. L’azione delle associazioni nei territori più ampi della città metropolitana è, dunque, importante perché crea quella sinergia che mette insieme tanti pezzi e dà un grosso contributo di uscita da questo percorso“.

Maurizio Lo Galbo, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bagheria, ha commentato: “Bagheria ha 57mila abitanti e un problema importante sia di ludopatie sia di dipendenza più generale. E’ purtroppo cosa risaputa che abbiamo un problema di dipendenza dalle droghe degli studenti, che stiamo contrastando in tutte le maniere. Questo progetto ci viene in aiuto più di quanto potessimo sperare perché anche la ludopatia a Bagheria é un fenomeno che registriamo quotidianamente. Non ci abbiamo pensato neanche due minuti ad accettare di fare parte questa rete, per la quale metteremo a disposizione quel che necessita, anche dal punto di vista professionale”.

