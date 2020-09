Bacta annulla EAG 2021

In seguito al Consiglio nazionale di emergenza tenuto ieri da Bacta, l’associazione inglese che rappresenta il settore dell’amusement, è stata presa la decisione di annullare la prossima mostra EAG, che avrebbe dovuto svolgersi all’Excel di Londra nel gennaio 2021, a causa delle continue preoccupazioni sulla sicurezza relative alla pandemia da COVID.

“Siamo giunti alla conclusione che questa fosse l’unica soluzione sensata considerando le continue restrizioni sui viaggi e la socializzazione che stiamo vivendo. L’alto livello di rischio associato alla realizzazione di uno spettacolo nel clima attuale ha fatto sì che gli amministratori non potessero fare altro che raccomandare la cancellazione di EAG a Bacta. C’è così tanta pianificazione e lavoro che va nello spettacolo EAG per gli espositori e gli organizzatori e sapevamo che dovevamo prendere questa difficile decisione il prima possibile. EAG sta ora esplorando altri modi in cui può supportare i suoi espositori”, ha affermato il presidente di EAG Martin Burlin.

“Sappiamo che questa sarà una grande delusione per molti, ma la sicurezza dei nostri membri e visitatori è fondamentale”, ha aggiunto James Miller, Presidente di Bacta. “Volevamo davvero essere in grado di supportare i nostri membri, in particolare quelli della Divisione 4 che desideravano mostrare il prodotto ma i rischi erano semplicemente troppo grandi. Non vediamo l’ora di vivere tempi migliori. ”

John White, CEO di Bacta, ha concluso: “Vorrei elogiare il modo in cui tutte le parti di bacta si sono riunite in un dibattito di alto livello per elaborare una decisione difficile nell’interesse dello spettacolo, dell’associazione e dell’industria”.

Pressgiochi