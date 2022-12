BABBO NATALE IN ANTICIPO AL TORINO FC STORE

Il sito di infotainment ha organizzato una entusiasmante Caccia al Tesoro per tre appassionati supporter del Toro. L’obiettivo? Raccogliere più oggetti possibile

Natale è alle porte e con StarCasinò Sport i regali non si fanno attendere: il sito di intrattenimento sportivo, Top Partner del Torino FC, ha organizzato un’adrenalinica Caccia al Tesoro per tre fortunati tifosi della squadra granata, selezionati tramite i profili social.

Al Torino FC Store, Chiara, Alberto e Jacopo si sono messi in gioco in una sfida che li ha visti fronteggiare un avversario (quasi) invincibile: il tempo. Infatti, sotto la direzione dell’influencer Lucrezia Maritano, i tre supporter granata hanno dovuto trovare, raccogliere e indossare il più alto numero di oggetti marchiati Torino FC nei pochi secondi a disposizione. Com’è andata? Sui canali digitali di StarCasinò Sport è online il video riassuntivo di questa emozionante Caccia al Tesoro.

Un quiz sulla storia del Torino ha definito il tempo massimo per ogni partecipante: Alberto ha risposto correttamente “Gigi Radice” alla prima domanda – “Chi allenava il Toro nella stagione 1975/76, quella dell’ultimo scudetto?” – e si è aggiudicato 90 secondi. Grazie alla sua rapidità, nel tempo a sua disposizione ha accumulato quattro maglie di gioco, un accappatoio granata, due cappellini, un ombrello e alcuni gadget. Nel secondo quesito “In quale stagione il Torino disputò la finale di Coppa Uefa?” Jacopo, rispondendo “1992”, ha ottenuto un minuto per raccogliere quanti più capi possibile: per lui tre maglie di gioco, un maglioncino e una felpa. Chiara, infine, aveva a disposizione solo trenta secondi ma, con molta abilità, è riuscita ad accaparrarsi diversi oggetti: un accappatoio, una maglietta di gioco, un cuscino, un pandoro, una tazza, due sciarpe e altro ancora.

Tutti gli articoli raccolti sono stati regalati da StarCasinò Sport ai concorrenti, per un valore complessivo superiore ai mille euro. Fedele alla sua mission “Il nuovo modo di vivere il Torino”, questa attività è stata realizzata dal brand di intrattenimento sportivo partner dei granata con lo scopo di avvicinare i tifosi alla loro squadra del cuore e alimentare la passione nei supporter granata in vista della ripresa del campionato a inizio gennaio.

PressGiochi