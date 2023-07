B2B Metric Gaming entra a far parte di IBIA

Il fornitore di tecnologia per le scommesse sportive B2B Metric Gaming ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Metric dispone di licenze di fornitore e venditore in vari stati

Il fornitore di tecnologia per le scommesse sportive B2B Metric Gaming ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Metric dispone di licenze di fornitore e venditore in vari stati degli Stati Uniti, tra cui New Jersey, Colorado, Michigan, Virginia e Pennsylvania, oltre a Malta e Gran Bretagna. La società, con sede nel quartier generale di Londra, si unisce a quasi 50 società e oltre 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA, rafforzando ulteriormente la posizione dell’associazione come principale organismo mondiale di monitoraggio dell’integrità gestito da operatori. L’associazione ha recentemente pubblicato il suo rapporto sull’integrità del secondo trimestre che descrive in dettaglio 50 avvisi segnalati nel trimestre.

Dan Banham, Chief Operations Officer, Metric Gaming, ha dichiarato: “Metric Gaming è orgogliosa di collaborare con IBIA in linea con il nostro fermo impegno a garantire l’integrità degli sport e la sicurezza dei clienti delle scommesse. Aderendo all’associazione, insieme ad altri leader aziendali, non vediamo l’ora di contribuire all’importante lavoro svolto da IBIA, una missione che riteniamo essenziale per salvaguardare la continua crescita del nostro settore”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “L’associazione dà il benvenuto a Metric Gaming nel nostro elenco in espansione di membri B2C e B2B. La gamma di licenze e la capacità operativa dell’azienda rafforzeranno ulteriormente la nostra rete di monitoraggio dell’integrità leader a livello mondiale. La decisione di Metric Gaming di entrare a far parte di IBIA dimostra il suo chiaro desiderio di utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile a livello globale per il suo prodotto di scommesse sportive”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua rete di monitoraggio e allerta è uno strumento anti-corruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. La rete di integrità globale di IBIA utilizza dati dettagliati sui conti dei clienti che sono disponibili solo per IBIA e i suoi membri e copre 137 miliardi di dollari di fatturato di scommesse all’anno. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per la condivisione di informazioni con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione.

PressGiochi