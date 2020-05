Azzolini (Non siamo solo numeri): “Pronti a manifestare per la riapertura dei nostri locali di gioco”

“Il Governo ci ha volutamente dimenticato anche nel decreto rilancio, ignorando il tema della riapertura delle sale, lasciando ampio margine di manovra a tutte quelle attività criminali pronte a sostituirsi alle nostre attività legali. Chiediamo con forza a tutti i Governatori delle Regioni un atto di coraggio e di onestà intellettuale affinché Regione per Regione vengano riaperte le nostre attività. Chiediamo una riapertura immediata. Non possono procrastinare la nostra riapertura accomunandoci con attività altamente più rischiose come discoteche e i locali da ballo. E’ un atto deliberatamente fuorviante.

Chiediamo coraggio e atti sensati per autorizzare la riapertura delle sale nelle quali si offre gioco di stato. Altrimenti scenderemo in piazza in massa per difendere il nostro diritto al lavoro”.

Lo ha dichiarato Cristiano Azzolini presidente dell’associazione ‘Non siamo solo numeri’.

